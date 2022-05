Van mil 175 quejas por discriminación.

En tan solo 10 años el Gobierno federal ha registrado mil 175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual, principalmente por causas relacionadas a la discriminación de género o la preferencia sexual.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del total de quejas, 708 son por homofobia, 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia y tres por bifobia, siendo los espacios laborales, la vía pública y los servicios de recreación donde se registraron en mayor cantidad.

Por otra parte, cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT detallan que en lo que va de 2022 hay conteo de cuatro asesinatos contra personas con orientaciones distintas; mientras que en 2021 fueron 78 casos, 2020; 6 casos y 2019; 74 casos, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.

A pesar de ello, Kenya Cuevas, activista y mujer trans, dijo que es necesario que las autoridades visibilicen en mayor medida la identidad de este sector de la población, ya que existe una cifra negra en el registro de asesinatos, debido a que no hay una separación para llevar un correcto conteo, lo que demuestra falta de interés.

“Hemos visto que el tema no les interesa en el tema de los transfeminicidios, ya que es un tema que es invisible, no es visto porque no les reconocen la identidad, por ello los reconocen como todos, pues nosotras no somos hombres, somos mujeres y también vivimos la violencia de género estructural”, detalló.

Además, dijo que no es lo mismo la violencia contra hombres a las mujeres y a las trans, pues son temas más de odio que escalan en asesinatos.