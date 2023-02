Miles en el Zócalo insisten: "Mi voto no se toca"; reiteran defensa del INE

Miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México defendieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y protestaron contra el Plan B de la Reforma Electoral, en voz de la periodista Beatriz Pagés y el ministro en retiro José Ramón Cossío.

La plancha del Zócalo estaba completamente llena en cuanto iniciaron los discursos; la primera en hablar fue Beatriz Pagés:

Beatriz Pagés durante su discurso en defensa del INE Foto: Especial

Afirmó que los ciudadanos no permitirán el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral (INE) a través del llamado “Plan B”.

“A la intolerancia le estorba a una institución aún fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en 2024. El Plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”, alertó.

La periodista aseguró que los ciudadanos no tienen miedo a los “desplantes autoritarios”.

“Aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre, no tenemos miedo no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, no querían que viniéramos pero aquí estamos”, afirmó.

En tanto, José Ramón Cossío manifestó su confianza porque en los próximos días los ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) declararán inconstitucional el “Plan b” de la reforma electoral impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

José Ramón Cossío durante su participación en concentración en defensa del INE. Foto: Especial

En su discurso como parte de la concentración “Mi voto no se toca” afirmó que debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos validar o no el “Plan b” de la reforma electoral, desde el Poder Ejecutivo “se han arreciado” la crítica hacia los ministros.

“Tengo la confianza de que todo ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente de sus colaboradores”, confió.

Frente a una Plaza de la Constitución repleta, destacó que los ministros podría ser considerados como defensores de privilegios solo sí debilitan a las instituciones electorales.

“Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, su se apartan de sus intereses o si distorsionan las votaciones”, alertó.

Dijo que no hay manera en que los ministros declaren constitucional lo aprobado por el Plan B de la reforma electoral porque han disminuido los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrar si los calificativos presidenciales tienen o no fundamentos.

Zócalo lució abarrotado por la concentración en defensa del INE. Video: Especial

