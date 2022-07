Más de un millón de estudiantes han abandonado la escuela desde 2019: Educación con Rumbo

De 2019 a 2022 han abandonado la escuela un millón 423 mil 154 estudiantes de todos los niveles educativos, esto a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19. El abandono escolar se traduce en un rezago educativo de por lo menos dos grados escolares, advirtió la organización Educación con Rumbo.

En conferencia, Patricia Ganem, investigadora de la ONG detalló que los principales problemas son en matemáticas y comprensión de lectura, lo que afecta directamente a los estudiantes en su desarrollo. Además, aseguró que se desconocen los resultados de las políticas o programas que el gobierno federal implementó, debido a que no hay seguimiento.

“Se desconocen resultados de la prueba Planea, pero se sabe que en matemáticas y comprensión los alumnos se encuentran en niveles uno y dos, por ello las personas pueden ser secuestrables mentalmente en sus decisiones, lo que afecta su desarrollo directamente”, explicó.

leer más Incendio en Mercado de Jamaica deja daños en cuatro locales

De acuerdo a la organización el abandono en preescolar fue de 581 mil 069 alumnos; en primaria de 397 mil 897; en secundaria de 102 mil 043 y en superior de 283 mil 582 estudiantes. El ciclo escolar 2020-2021 fue el más afectado ya que hubo abandono de 815 mil 740 alumnos, contra el 2021-2022 con 607 mil 414.

“No sabemos en dónde están todos estos alumnos que abandonaron la escuela y las autoridades educativas tampoco lo saben. Un chico que no concluye sus estudios no tiene los suficientes elementos para la reflexión de pensamiento que se desea para la vida”, detalló la experta.

Patricia Ganem dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha estado ausente en todos los procesos educativos de los menores durante los últimos años, pues no ha realizado esfuerzos para buscar y recuperar a todos los menores que abandonaros sus estudios. “Muchos de los menores que ya no regresaron a las escuelas son principalmente de primaria que es la etapa en donde vemos mayor preocupación ya que varios de ellos están en el mercado laboral informal; me alarma lo que yo he visto en sábados y domingos ya que ha aumentado la cantidad de puestos informales y son atendidos por menores en edad de primaria y secundaria”, aseveró.

De acuerdo a la experta los estados con más abandono son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Puebla, pero aclaró que si no se hace algo para evitar la caída en grados escolares en ocho o diez años se estará viendo que el nivel de años de escolaridad en lugar de ser ocho se calcula que sean seis o cinco grados. “No podemos enfrentar con cinco grados decisiones importantes como participación en urnas, paternidad u otras, pues se necesitan mayores retos para el bienestar de la gente”, dijo

lemm.