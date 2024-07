Luis María Aguilar niega que en SCJN se discuta 'algún tipo de renuncia de ministra Norma Piña'

Esta mañana, el ministro Luis María Aguilar defendió la labor de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y aseguró que sí hay interlocución con respecto a la reforma judicial.

Acotó que de manera interna no existe algún tipo de debate o “algún tipo de renuncia de la ministra Norma Piña”.

Agregó que en él apoya enteramente la gestión de Norma Piña.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Yasmín Esquivel solicitó la renuncia de la presidenta de la SCJN, y que supuestamente nadie la secundara, esto debido a que la ministra señalara problemas de interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo que yo entendí es que Yasmín sugirió ciertas reflexiones sobre lo que ella considera una actuación con legisladores con respecto a la reforma judicial. La escuchamos hubo algún comentario entre ella y la Ministra Piña y ella utilizo las palabras ‘voy a reflexionar’, pero no sobre la renuncia, sino sobre los comentarios de interlocución Luis María Aguilar

Agregó: “La verdad es que la ministra sí ha estado haciendo una interlocución muy importante, ha estado participando en hablar con muchas personas. Yo por eso apoyo indefectiblemente a doña Norma y está haciendo un buen trabajo en lo que se puede".

Asimismo, el ministro afirmó en entrevista radiofónica que desde su perspectiva y con su conocimiento y observancia la ministra Piña “nunca ha influido en las decisiones que toman los jueces y no resuelve unilateralmente”.

De igual modo, señaló que pareciera que a la ministra presidenta se le responsabilizan no solo de las decisiones de la Suprema Corte, sino de las decisiones que toman algunos jueces y magistrados y eso es erróneo.

“La ministra Norma Piña no resuelve unilateralmente los asuntos, todo se resuelve colegiadamente en la Suprema Corte y cada uno de los ministros tenemos la libertad de emitir nuestro voto como mejor nos parezca, en muchas ocasiones ella se queda sola con su opinión Luis María Aguilar

En su opinión, la renuncia de la ministra presidente significaría dar la razón a versiones que indican que hay una división al interior del Poder Judicial.

“Yo desde luego absolutamente me opongo tajantemente a una lección de jueces magistrado y ministros en votación popular, no se ganaría nada bueno, se demostraría a que no hay una calidad en el nombramiento de jueces y magistrados porque estamos viendo que la calidad no tiene que ver con la popularidad”, afirmo con respecto al ser cuestionado de su opinión de la elección de jueces por voto popular.

