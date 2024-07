"No gastemos recursos del Poder Judicial en una reforma que politiza nombramientos": Ministro Alcántara

Juan Luis González Alcántara Carrancá cuestiono en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial durante su séptimo Foro “Elección de las y los integrantes del PJF”: “¿El método de elección por votación resolverán los casos de corrupción?, La respuesta para mí es negativa”, dijo.

El ministro agradeció la convocatoria para expresar una postura centrada en la votación directa y en la elegibilidad de las personas ministras, magistradas y jueces.

Como he expresado ya abiertamente, considero que la iniciativa que hoy discutimos no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, partiendo de que en este y en otros foros se ha presentado al voto popular como un planteamiento irreductible me centraré en proponer algunos ajustes a esa figura