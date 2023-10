No es momento de pensar en botines políticos con la tragedia de Guerrero: Xóchitl Gálvez

La representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez aseguró que no es momento de pensar en botines políticos, en torno a la tragedia ocurrida en Acapulco, sino resolver la crisis que se vive entre la población.

“México jamás ha pensado eso, no hay que pensar en eso, hay que ayudar todos. Por eso yo me pongo a disposición del presidente para que me diga qué hacer”, indicó.

En entrevista previa al segundo informe de actividades de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González reiteró que en estos momentos urge el restablecimiento de la energía eléctrica, además que aseguró que el tema sanitario se vuelve ya una crisis porque no hay agua para los escusados, han tomado el agua de las albercas, pero eso va a durar poco tiempo. “Entonces urge que se establezca todo el sistema de agua potable en la zona y el tema del abasto de víveres”.

“La gente empieza a tener una crisis, creo que debe de entrar la Cruz Roja, lo que tiene que hacer el gobierno es proteger a la Cruz Roja y permitir que esta ponga comedores y cosas, centros de abasto para alimentación”, sostuvo.

La senadora del PAN espera que el Ejecutivo, además, aseguró que el Ejército no se va a dar abasto, ya que es 1 millón de personas las que están sin alimento y sin agua.

Señaló que no hay Fonden, por ello, se requiere de una Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias. “Ahora hay que reaccionar y yo lo que sigo haciendo es un llamado a todos los mexicanos a que ayuden, pero si hay organizaciones de la sociedad civil como Cáritas, que lo hace a través de la Iglesia, que la dejen implica que deben llegar a la Cruz Roja, a mí me parece que la Cruz Roja es un organismo internacional con muchísimo prestigio”.

Urgió retomar el tema del cambio climático, pues aseguró que tragedias como la de Guerrero se pueden repetir.

