Monreal acusa que simpatizantes de Sheinbaum lo atacan; solicita estudio para demostrarlo

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que prevé que la semana próxima estarán listos los resultados del estudio forense a través del cual busca demostrar que los perfiles en redes sociales que lo atacan son los mismos que, a su vez, alaban a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , lo cual señaló como un intento de descalificación en su contra .

Ante los medios de comunicación, se refirió al pronunciamiento del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, respecto a que el líder de la mayoría sería un buen candidato de la alianza opositora, y dijo que “de momento no” está interesado en eso , porque actualmente está luchando al interior de Morena.

No obstante, señaló que, en este momento, al interior del partido se vive una etapa crítica porque lo persiguen y lo atacan, “pero es normal”.

No obstante, Monreal dijo que está acostumbrado a enfrentarse a estas situaciones, por lo que ante la insistencia respecto a si considerará la opción señalada por Mancera, aseveró que “no sé qué va a pasar en el futuro”.

Estoy acostumbrado a eso, estoy muy tranquilo y no sé qué va a pasar en el futuro; pero evidentemente estoy acostumbrado a enfrentarme a este tipo de vicisitudes. Ya lo hice cuando fui gobernador y lo he hecho en toda mi vida. Mi carácter es autónomo, es libre, soy un hombre libre y no creo que eso les afecte a los demás.