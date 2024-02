Monreal asegura que confía en estrategia de seguridad de AMLO, pese a crimen de sus familiares

El presidente de Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ratificó su confianza en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese al asesinato de dos de sus familiares, la semana pasada.

En conferencia de prensa, sostuvo las medidas implementadas son las correctas y aseguró que se encuentra con certeza en la actuación de las autoridades.

“No me corresponde a mí cambiarla. Pero, yo creo que la estrategia de seguridad que ha diseñado el presidente de la República es correcta . Era tan profundo el tejido social destruido, que ha costado mucho trabajo revertir la tendencia que hasta ahora se había observado en el aumento de la inseguridad, y que, según estadísticas, datos de los últimos años, ha venido disminuyendo en delitos significativos en el país.

“Entonces, yo tengo claridad en que todos tenemos que sumarnos en la búsqueda de la paz y la tranquilidad de México. No, yo estoy tranquilo y el mensaje que yo pudiera expresar es que tengo confianza en la autoridad, y que estoy seguro de que la verdad se sabrá”, expuso.

En este lugar del municipio de Fresnillo fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino de l gobernador de Zacatecas, David Monreal, el sábado. Foto: Cuartoscuro

Negó sentirse amenazado tras hechos violentos y pide no “zopilotear” tragedia

Ante la pregunta de si se siente amenaza y si recurrirá a medidas de seguridad extra, el también coordinador de la bancada mayoritaria sostuvo que no hará cambios al respecto, sino que se mantendrá sin protección.

“De hecho, no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público, ya voy a ajustar, 45 años, y nunca he tenido seguridad. Incluso ni aquí en el Senado, el único que me acompaña es quien me ayuda a manejar; ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ninguna parte tengo seguridad”, declaró.

Monreal remarcó que no se debe lucrar ni “zopilotear” con las tragedias de otras personas, por lo que descartó que busque convocar al titular de la Guardia Nacional para que comparezca ante el Senado de la República.

Respecto a la violencia en los procesos electorales, el líder de la mayoría legislativa estimó que a pesar de su negativa sí le corresponde a instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) realizar los mapas de riesgo y suscribir convenios con los órganos de seguridad.

–Dicen que no les toca, se le comentó.

–¡No! Sí les toca, puntualizó.

–Que no es su labor la seguridad, se le insistió.

–Por eso; ellos tienen que diseñar el mapa de riesgos y luego mostrárselo a la autoridad para que presten los órganos de seguridad, importancia y vigilancia en esas zonas, remarcó.

La familia de Ricardo Monreal ha sufrido pérdidas en los últimos días. Cuartoscuro.

Monreal enfatizó: “Se puede, es voluntad política. Para mí, es un tema que debe de atenderse y que el INE y el Trife deberían estar levantando –lo saben ellos–, levantando un mapa de riesgos, de alta probabilidad de inseguridad”, manifestó.

Respecto a los trabajos de coordinación para aprobar las reformas presidenciales, Monreal mencionó que su contraparte de San Lázaro, Ignacio Mier, le propuso que el Senado se haga cargo de dos de las mesas que han organizado: la de libertad y la de justicia.

“No lo hemos hecho, porque no he recibido la comunicación formal de la Cámara de Diputados. Una vez que reciba la comunicación formal, lo comentaré con los coordinadores de los grupos parlamentarios para ver si aceptan que trabajemos en conferencia en estos foros que ha convocado la Cámara de Diputados o si nos esperamos a que concluya el análisis la Cámara de Diputados y actuemos como Cámara revisora”, declaró.

