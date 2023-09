Con Monreal, más ataques a jóvenes, homicidios... y él culpa al pasado

En lo que va de la administración del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien asumió en 2021, se han registrado seis ataques a grupos de jóvenes, con saldo de 13 muertos y diez desaparecidos.

El primer caso ocurrió el 12 de febrero del 2022, cuando hombres armados secuestraron a cinco jóvenes universitarios a la salida de un bar, en la capital del estado, y cuatro de ellos aparecieron muertos dos días después, lo que generó una ola de indignación y reacciones que incluyeron condenas de varias universidades estatales y marchas para exigir paz y seguridad.

Este modus operandi se repitió en la comunidad de Malpaso, del municipio de Villanueva, donde el domingo fueron privados de su libertad siete adolescentes y seis de ellos aparecieron sin vida el miércoles.

El 29 de septiembre de 2022, tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC) fueron asesinados durante un ataque armado directo en la ciudad de Guadalupe.

El pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, cuatro jóvenes procedentes de Jalisco fueron secuestrados en una carretera del municipio de Jerez. Los jóvenes, entre ellos una mujer de nacionalidad estadounidense, permanecieron en calidad de desaparecidos casi un mes, hasta que el 18 de enero de este año aparecieron sus cadáveres y el auto en el que viajaban.

Lamento la condición que se ha estado viviendo, que sostengo, es producto del abandono. Lamento la irresponsabilidad de algunos politiqueros, porque nunca hicieron nada y nadie puede negar que es una herencia maldita

David Montreal Ávila, Gobernador de Zacatecas

El 4 de junio, cuatro hombres originarios del Estado de México dedicados al reciclaje de chatarra fueron reportados como desaparecidos luego de que viajaran al municipio de Jalpa, en donde comprarían mercancía. Y el 28 de agosto se seis jóvenes fueron secuestrados en Fresnillo, y no han sido localizados.

Ayer, los seis muchachos asesinados fueron velados por sus familiares y amigos en distintos lugares; en Malpaso se llevó a cabo el cortejo fúnebre de Óscar Alberto y Diego; en Felipe Ángeles, el de Jesús Manuel; en Las Maravillas, de Gumaro; mientras que José Alberto y Héctor Alejandro, en la capital del estado.

En tanto, Karla Rodríguez, madre del joven sobreviviente que se encuentra hospitalizado, aclaró en entrevista con Milenio TV que éste no ha rendido su declaración ante el Ministerio Público, como se especuló: “Mi hijo no ha dicho nada, está bien sedado, no ha declarado nada”, aunque en algún momento la reconoció y le dijo: “Yo no hice nada malo”.

Por la tarde, el gobernador David Monreal afirmó que lo que ocurrió con los jóvenes es “producto del abandono” y la “herencia maldita”, además de que hay una descomposición social, como lo reflejan hechos como los ocurridos en Nuevo León, Chiapas y Guanajuato.

“Lo dije desde el primer día, lamento la condición que se ha estado viviendo, que sostengo, es producto del abandono y hoy lamentablemente eso sucedió. Vamos a seguir luchando para restablecer la paz, la tranquilidad y el orden.

Es lamentable lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y garantizando la paz y la tranquilidad, que es nuestra responsabilidad

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Lamento la irresponsabilidad de algunos politiqueros, porque mire por ejemplo, en el caso nuestro, para no ir más lejos, pues nunca hicieron nada y nadie puede negar que es una herencia maldita, cerraron los ojos y nunca ayudaron a los policías, nunca se tomó en serio, eh se abandono los jóvenes, se abandono la prevención y se abandonó al pueblo”, dijo en entrevista colectiva.

Por la noche, el subsecretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Oscar Aparicio, informó que dos personas privadas de su libertad, que fueron rescatadas en la comunidad de El Laurel, durante el operativo para localizar al grupo de jóvenes plagiados en Malpaso, fueron quienes revelaron la ubicación en la que fueron hallados los seis cuerpos y un sobreviviente.

“Refirieron ser parte del Cartel Jalisco Nueva Generación y que estaban acompañados de otros siete integrantes del cártel, los cuales se dedican al narcomenudeo. Esta información es de los dos privados de la libertad”, dijo Aparicio.

Homicidio de niños crece 279% con David Monreal

La violencia cometida en contra de los menores en Zacatecas, expresada en homicidios dolosos, se ha disparado exponencialmente en el gobierno de David Monreal, llevando al estado a posicionarse entre los primeros cinco lugares a nivel nacional en los indicadores respectivos.

En su primer año de gobierno (2022), los homicidios dolosos se multiplicaron 3.8 veces (279 por ciento) en los últimos ocho años, desde cuando este indicador se había mantenido relativamente estable, al pasar de 19 casos en el 2015, a 72 en el 2022, año este último en el que alcanzaron su pico histórico.

Sin embargo, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los crímenes con arma de fuego en contra de niños y adolescentes escalaron aún más, al incrementarse 4.5 veces (350 por ciento de aumento) en el mismo periodo de ocho años, al pasar de 12 víctimas en el 2015, a 54 en el 2022.

En una lectura sobre estos indicadores, Javier Oliva Posada, experto en seguridad, apuntó que la criminalidad en Zacatecas se agudizó con la llegada de Monreal Ávila, lo cual, dijo, habla de “cómo hay personas que buscan ser gobernantes sin tener idea, proyecto ni condiciones para garantizar, a nivel local, las condiciones mínimas de seguridad”.

Gráfico

“Lo que vemos es una pendiente sin fin en donde no importa qué partido es el que gobierna; lo cierto es que no tienen una política mínimamente consistente para la población”, dijo.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia, este fenómeno criminal, como el multihomicidio de seis jóvenes esta semana, no son hechos aislados, sino un patrón que se repite de manera particular en donde se registra una confrontación militar, como lo ha sido en los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y, ahora, la frontera de Zacatecas con Jalisco.

“Sólo son expresiones y síntomas. El tema de fondo, lo que alimenta estos crímenes, es la guerra que inicia el expresidente Felipe Calderón, la mantiene Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no sólo la mantiene, sino que alimenta con más dinero a militares”, dijo, en entrevista con La Razón.

Explicó que esta situación converge con una multiplicación de los grupos criminales y lo que considera como el deterioro de la institucionalidad.

Señaló que la estrategia que presentó la Federación sobre no detonar enfrentamientos con criminales, lo que se conoce como “abrazos, no balazos”, ha sido un “engaño” para la población, pues aseguró que éste ha sido el periodo en que más se han incrementado las confrontaciones con militares, quienes a la vez se han visto más fortalecidos presupuestalmente y esto ha derivado, también, en un aumento en el número de armas.

Destacó que esta situación representa una alerta, pues aseguró que en México se asesina a más niños que en países en guerra. Por ello, insistió en que una de las salidas es que el Estado no alimente la compra de armas con más presupuesto y que focalice los esfuerzos en la persecución de funcionarios corruptos.

La entidad es la 2a con más robos y asaltos en carreteras

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2023 presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Zacatecas es el segundo estado con mayor cantidad de robos y asaltos en carreteras y puentes.

En 2022 se registró un total de mil 885 de casos de este delito; lo que representa un aumento del 11.9 por ciento en comparación del 2021, cuando se registraron mil 685; Guerrero encabezó los reportes con 476, seguido de Zacatecas con 400.

Del total registrado, 941 reportes corresponden a vehículos particulares, 335 a camiones de carga, 270 a autobuses y 339 a otra modalidad.

En cuanto a los hechos probablemente delictivos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal, se reportaron 280 tomas de casetas de peaje a nivel nacional; y mil 229 obstrucciones de carreteras y puentes de jurisdicción estatal. Tamaulipas registró el mayor número de tomas de casetas con 107; mientras que Oaxaca reportó 845 obstrucciones.

En tanto, un total de 33 mil 478 reportes de personas desaparecidas y no localizas fueron documentadas en 2022, lo que muestra un incremento de 171.1 por ciento en comparación con 2021, cuando se registraron 12 mil 348 reportes.

En cuanto a los enfrentamientos en los que participaron elementos de las instituciones de Seguridad Pública Estatal se documentaron 444 —una disminución del 23.8 por ciento en comparación del 2021, cuando hubo 583—.

Durante estos enfrentamientos hubo un total de 49 civiles armados lesionados, menos del 5.8 por ciento comparado con 2021; mientras que hubo un total de 137 fallecidos y 284 detenidos, lo que representa un aumento del 1.5 y 12.3 por ciento, respectivamente, a comparación del 2021.

Las instituciones de Seguridad Pública estatales aseguraron nueve mil 195 armas de fuego; de las cuales seis mil 739 eran cortas, lo que muestra un aumento de 17.8 por ciento en comparación con 2021.