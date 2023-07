Monreal califica como extraño que Adán Augusto realice eventos en el mismo lugar y hora que él.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, calificó como “extraño” que el contendiente al mismo cargo Adán Augusto López haya realizado un evento en el mismo estado y horario que él.

Durante su paso por Tamaulipas, el excoordinador de Morena en el Senado recalcó que su partido surgió como un reclamo a las “viejas prácticas” que llevaron a otros gobiernos a perder las elecciones.

En ese contexto, comentó que durante este mes de la contienda interna de Morena él ha optado por modificar sus agendas para no empalmar sus eventos con el de sus compañeros.

“A la gente no le gusta eso, el que haya maniobras, obstáculos, es muy extraño que a la misma hora, en el mismo municipio, haya este tipo de actividades. Yo no me he interpuesto en ninguna y él llega Chihuahua mañana o el viernes, no recuerdo, y la semana pasada la pospuse porque al mismo tiempo iba a la doctora Claudia Sheinbaum a la misma hora en el mismo municipio, casi teníamos la misma gira y no quise, porque no quiero prestarme a maniobras a descalificaciones y yo creo que nadie debió de prestarse a eso, así es de que lo dejo como una anécdota no voy a denunciar, no me voy a quejar y voy a hacer mi trabajo”, dijo.

A pesar de no conocer aún la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el freno a los procesos internos de los partidos, el zacatecano se pronunció por acatar lo que la autoridad electoral dictara.

“Lo que puedo decirles es que lo que se resuelva en el Tribunal, lo vamos acatar íntegramente, son los que interpretan la ley y son los que interpretan en esta materia electoral la última instancia”, declaró.

JVR