Monreal duramente increpado

Y justo al momento en que presumía los supuestos resultados de su gobierno en temas de crimen y violencia, el gobernador de Zacatecas, David Monreal fue duramente increpado por la señora Virginia de la Cruz. La historia de esta mujer conmovió en días pasados, pues fue ella misma quien denunció que aunque la autoridad tenía sus datos personales nunca la buscó para reportarle que tenía bajo su custodia el cuerpo de su hijo José Alejandro. Y no sólo eso, sino que cuando ella acudió al forense a buscarlo, le negaron que ahí estuviera. “¡Pin… perro asesino, devuélveme a mi hijo, ¿por qué no me das la cara?!”, se escucharon los fuertes gritos de Virginia, cuando Monreal leía un discurso. De inmediato, la mujer fue sacada por la fuerza del auditorio en el que se proyectaba la imagen del gobernador en una megapantalla. Por cierto que el mandatario lamentó que haya expresiones negativas contra el estado que afectan al turismo y encomendó a Virgina a Dios.