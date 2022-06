Monreal y Ebrard dialogan sobre la agenda política

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y el canciller Marcelo Ebrard se reunieron para dialogar sobre la agenda política y los asuntos pendientes en materia de política internacional.

Así lo informó el propio senador de Morena, quien reconoció que durante el encuentro en el Senado el secretario de Relaciones Exteriores le preguntó si había sido invitado al “desayuno de la unidad” que se realizó en Toluca, en el Estado de México.

Simplemente me preguntó si había sido invitado. Le dije que no, que no había sido invitado, a la reunión del desayuno no había sido invitado Monreal

En entrevista con los medios de comunicación, refirió que revisaron temas de política internacional y de cómo le fue en la Cumbre de las Américas.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado dijo que con regularidad se reúne con Ebrard, porque “somos amigos” y mencionó que también dialogaron sobre los nombramientos de cuatro embajadores pendientes.

Cuestionado respecto a si buscará reunirse con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, para aclarar por qué no fue invitado al evento del domingo, Monreal indicó que no.

“No, no hay necesidad, yo le tengo respeto a Mario y ya, simplemente no se me invitó y no hay nada que profundizar”, sostuvo.

Dijo que en el Congreso que realizará el partido planteará la posibilidad de que se modifiquen los estatutos para que se contemplen las elecciones primarias como método para definir al candidato presidencial.

avc