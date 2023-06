Monreal pide a aspirantes que tengan "autocontención"

Luego de que el excanciller Marcelo Ebrard anunció que denunciará a sus compañeros por posible exceso de gastos en la contienda interna, el excoordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lo instó a no proceder porque esto no abona a la unidad del movimiento de la 4T.

A pesar de ser uno de los aspirantes que más ha dejado ver su inconformidad por la cantidad de espectaculares de sus demás compañeros que ha encontrado a su paso por el país, el zacatecano aseguró que no presentará ninguna denuncia.

“Conmino a todos para no presentar denuncias, no sirve para la unidad interna. Yo no voy a presentar una sola queja, una sola denuncia, porque es más fuerte mi sentimiento por la unidad, por la conservación de nuestro legado, es más fuerte nuestra admiración por el Movimiento”, declaró durante una visita a la alcaldía Magdalena Contreras.

Insistió en que él no quiere contribuir a “deshacer” lo que han construido, por lo que reiteró el llamado a sus compañeros para que moderen sus gastos y actividades.

“No voy a contribuir a deshacer lo que hemos construido, y sí voy a serenarme y a convocar a los compañeros a que hagamos una autocontención para que no haya excesos en el trabajo que estamos realizando.

“Ya pasamos la primera semana, y las siguientes también las vamos a pasar. Pero de mi parte no voy a presentar ninguna queja, ninguna denuncia”, dijo.