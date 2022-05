Monreal pide no minimizar grupos armados paralelos; rechaza pugna con AMLO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, consideró que no se debe minimizar la presencia de grupos armados paralelos, como el que retuvo a representantes de la prensa en la gira de AMLO el fin de semana, por lo que debe cumplirse la ley sin excepción.

“En cualquiera de las modalidades de presencia de grupos armados sin que pertenezcan a los aparatos legitimados por el Estado es preocupante, cualquier grupo que detente, posea o se comporte como ejércitos paralelos o grupos paralelos es preocupante, no debe de permitirse", señaló el coordinador de Morena.

"Estos grupos son activos al margen de la ley, son grupos que están actuando fuera de la ley, el uso exclusivo de armas del Ejército, el uso exclusivo de uniformes, insignias o el uso de manuales del Ejército son simplemente un delito y estas armas prohibidas y de uso exclusivo del Ejército son sancionadas por la ley, entonces la ley tiene que cumplirse sin excepción”, aseveró Monreal.

No hay confrontación con AMLO, asegura Monreal

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena rechazó entrar en confrontación con AMLO por el tema, pero indicó que se requiere tener cuidado en la línea entre las fuerzas de seguridad que están dentro de la ley y las que no lo están.

“A mí me preocupa porque el mensaje es confuso, el presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él, él ha dicho que no pasó nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas, pero si son grupos que no están dentro de las instituciones están ubicados fuera de la ley y como Estado mexicano tenemos que tener cuidado para que no se borre la línea del Ejército y de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad pública reconocidos por la ley y los que no lo son”, expresó en relación con la opinión de AMLO.

Monreal subrayó que se debe cuidar al Ejército y a las fuerzas de seguridad pública, pero insistió en que AMLO tiene sus razones en la postura que ha manifestado sobre este tema.

“El presidente de la República, no ahora, de siempre, en su perfil humanista, siempre ha pensado y ha querido pasar a la historia como un humanista y por eso no está de acuerdo en pasar como un represor y su perfil humanista abomina su función, él no va a pasar a la historia como un represor y por eso es que su frase que ha sido cuestionada no la entienden, pero hay que cuidar la línea que es muy delgada entre lo legal, lo institucional”, expresó.

