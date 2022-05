El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la iniciativa presidencial de Reforma Electoral plantee la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y el control del Gobierno de los procesos electorales.

En conferencia de prensa, tras el encuentro que sostuvo con los integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León, apuntó que lo que se plantea con las modificaciones constitucionales es una nueva composición del órgano electoral.

“No necesariamente (su desaparición), yo digo que transformarse. No se está planteando una desaparición del órgano electoral, sino una nueva composición y una manera distinta de elegirlos (a los consejeros) universalmente. Pero el INE, como órgano electoral, tiene que mantenerse para organizar elecciones”, indicó.

Cuestionado respecto a si la propuesta de consejeros y magistrados por parte del gobierno no representa su intervención, el senador por Zacatecas negó que eso implique que la administración federal “meta la mano”.

“No, el Gobierno no tiene ninguna intervención, bueno, los tres poderes según está planteado, proponen nombres para ser evaluados, electos universalmente, como si fuera una elección, tanto consejeros del INE como magistrados del Tribunal Electoral. El gobierno estaría simplemente, proponiendo, pero la gente es la que decide con su voto, quiénes quieren que sean los consejeros y los magistrados”, declaró.

El legislador reconoció que uno de los asuntos más polémicos es “la desaparición de los recursos para financiar actividades ordinarias de los partidos políticos", y agregó que el proyecto incluye la incorporación de la urna electrónica y el voto digital, pero esos “son temas que vamos a discutir”.

Monreal recordó que la propuesta está en la colegisladora, pero subrayó que el Senado de la República actuará como Cámara revisora, por lo que estarán atentos al desarrollo de la discusión y abiertos al debate.

Narro busca presidir cámara alta

Por su parte, José Narro, senador de Morena, anunció que buscará la presidencia de la Cámara alta para el próximo periodo ordinario de sesiones y aseguró que contribuirá a superar la falta de acuerdos que prevalecen entre el Ejecutivo federal y el Senado.

En conferencia de prensa en la sede legislativa, dijo que su trabajo como vicepresidente de la Mesa Directiva le dio la experiencia suficiente para conducir los trabajos, y para buscar los acuerdos y consensos suficientes entre los diferentes partidos políticos y los dos grupos que existen en su bancada.

“Nosotros no buscaríamos la presidencia para quitar a Ricardo (Monreal), no es nuestro objetivo, no creo que a Morena le ayude dividir más a Morena; lo que tenemos es que unir y Ricardo tiene un papel importante”, señaló.

LRL