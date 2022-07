Monreal rechaza uso de justicia con fines políticos; en caso de EPN se debe privilegiar la presunción de inocencia, dice

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se utilice la justicia como un instrumento político y consideró que en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto se debe privilegiar el principio de presunción de inocencia.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al exmandatario ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, puntualizó que él no se sumará a los “coros de persecución política”.

“Yo en este momento prefiero aplicar el principio de presunción de inocencia y me alejo de cualquier intento de persecución contra el expresidente de la República y contra cualquier persona, contra cualquier persona a la que se persiga, yo estoy en contra, porque nosotros no luchamos para eso”, manifestó.

Cuestionado respecto a si la denuncia de la UIF contra Peña Nieto es una acción con la que se inicia la disputa por el Estado México, el coordinador de Morena en el Senado dijo que confía en que no se recurra a ese tipo de estrategias.

Apuntó que el guinda no requiere campañas de desprestigios, persecuciones ni vendettas para ganar una elección.

“Ojalá no, no es así como debemos convencer a los ciudadanos del Estado de México, no lo necesitamos, creo que en el Estado de México el Presidente de la República tiene una alta aceptación y Morena ha hecho su trabajo”, declaró.

