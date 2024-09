Morena afirma que reforma judicial “va”, pese a bloqueos en Cámara de Diputados

A pesar de que las instalaciones de la Cámara de Diputados han sido tomadas y bloqueadas por manifestantes, Morena aseguró que la reforma judicial será aprobada, por lo que analizan sesionar en alguna sede alterna.

Desde la madrugada, centenas de inconformes con el proyecto judicial llegaron hasta San Lázaro y han bloqueado sus accesos y pegado pancartas, como una forma para impedir que se discuta la reforma.

Ante esto, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, ha pedido a los legisladores no hacer algún intento por llegar ni ingresar para no desatar una confrontación .

▶️#Video | Desde temprano, manifestantes han llegado hasta la Cámara de Diputados para protestar en contra de la #ReformaAlPoderJudicial

“No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición que incluso señaló y realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y nos parece un derecho de manifestación que debe de respetarse; les he pedido a mis compañeros diputados y diputadas que no intenten ingresar”, dijo.

Aseguró que aunque tienen derecho a pedir auxilio policial para despejar la zona, no lo ejercerán.

Sin embargo, sostuvo que la reforma saldrá adelante , por lo que ya se analiza trasladar la sesión a otro recinto, incluso un hotel.

“Queremos discutir civilizadamente con racionalidad política y con fundamentos, porque esta reforma va, porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas. Les pedimos una disculpa a quienes no coinciden con nuestro trabajo, pero también entiendan que tenemos un compromiso, un contrato social con la ciudadanía”, dijo.

