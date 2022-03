En fast track diputados aprueban saltarse veda

Entre acusaciones de un albazo legislativo y sin cambios de fondo, diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general y particular un decreto que permite la promoción de la revocación de mandato durante la veda, sin que sea considerada como propaganda gubernamental cuando no se involucren recursos públicos.

La iniciativa impulsada por los morenistas no se involucren recursos públicos., Ignacio Mier y Mario Llergo fue aprobada por el bloque legislativo de la 4T con 268 votos a favor, y recibió 213 en contra de la oposición.

La propuesta establece que se considerará propaganda “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público”.

Sin embargo, señala que “no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Al presentar la iniciativa, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, expuso en tribuna que el decreto tiene como objetivo definir que la utilización de propaganda gubernamental está relacionada con recursos públicos.

“Es decir, que en las vedas donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, debe ser entendida ésta en el uso de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda. Y que esta limitación no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos”, explicó.

El también guinda, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que “no están con la idea de que desaparezca el INE, pero modificarlo, sí. Con este paso que se da, interpretando una de las atribuciones que se ha arrogado el propio INE, se está iniciando un proceso de reforma electoral que vamos a terminar en culminarlo”.

Continuando la defensa de la iniciativa, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó al árbitro de querer boicotear la consulta de revocación de mandato, que tendrá lugar en un mes, el próximo 10 de abril.

“El INE está convertido en un activo de Acción Nacional. El monaguillo Ciro Murayama y Lorenzo Córdova traen en el pecho los colores de Acción Nacional”, señaló en tribuna.

En contra del decreto, la diputada Ivonne Ortega (MC) acusó a Morena y sus aliados de intentar un “albazo”, ya que no pueden modificarse leyes en materia electoral 90 días antes de alguna votación, como indica el artículo 105 de la Constitución.

En el mismo sentido, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, aseveró que el decreto “es una violación directa a los órganos constitucionales, en particular a los principios democráticos”. Además, calificó de “absurdo” que se haya presentado el dictamen en calidad de urgente resolución, por lo cual se dispensaron los trámites.

La priista Yolanda de la Torre criticó a Gutiérrez Luna por haber presentado la iniciativa, ya que es el presidente de la Mesa Directiva, y pidió conducirse con la responsabilidad que esto implica.

“No puede usted violar el procedimiento; cambiaron el orden del día. Lo que usted acaba de hacer no es ético y no es moral. Lo que hoy está pasando es un mal precedente; meter esta iniciativa no habla bien de usted, pero tampoco de todos los diputados”, expresó desde su curul.

No violamos ninguna prohibición: Sheinbaum

Luego de que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares en su contra, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, negó que se haya violado la veda electoral en el proceso de consulta para la Revocación de Mandato y adelantó que continuará promoviendo la participación ciudadana en el proceso.

“Vamos a seguir con el tema de fondo, fue una primera decisión y nosotros estamos convencidos que no violamos ninguna veda y que no nos vamos a cansar de pedir la participación en esta jornada de democracia participativa que viene, es fundamental, invitamos a toda la ciudadanía a que participe “, explicó.

Al término de la toma de protesta de nuevos notarios de la Ciudad de México, y al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se lleve a cabo alguna otra acción jurídica, la mandataria respondió de manera afirmativa: “estamos ahí, trabajando junto con todos los gobernadores y gobernadoras”.

La mandataria recordó que fueron dos tuits los que se le pidió bajar de su cuenta, uno de ellos en el que se compartió una misiva firmada por gobernadores de Morena y otro más en el que indicó un monto de inversión.

