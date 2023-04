Morena y aliados buscan crear comisión para iniciar procesos judiciales contra Felipe Calderón

Morena, PT y el PVEM en la Cámara de Diputados buscan crear una comisión a fin de abrir un proceso judicial en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Mediante un punto de acuerdo suscrito por los diputados Pablo Amílcar Sandoval, Leonel Godoy y legisladores demás legisladores de la alianza Juntos Haremos Historia, propusieron exhortar a la Junta de Coordinación Política en San Lázaro crear una comisión especial de seguimiento y recepción “pertinente”.

El exmandatario panista no es el único objetivo del proyecto, pues también buscan someter a las indagatorias a funcionarios de su gobierno encargados de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Los legisladores argumentaron que es necesario abrir una investigación en contra de Calderón Hinojosa debido a que el encargado de la seguridad del país durante su sexenio, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos.

te puede interesar UIF liga al PAN con “empresa madre” de la trama Genaro García Luna

“Si bien en días recientes el ex presidente C alde rón ha pretendido deslindarse de los señalamientos en su contra , no basta su palabra para acreditar que no tenía conocimiento de las actividades de García Luna, sobre todo considerando que, desde que fuera presidente, numerosas investigaciones periodísticas han documentado la colusión que existió entre las fuerzas de seguridad pública de su gobierno y de García Luna con los grupos de la delincuencia organizada, en particular, para favorecer al Cártel de Sinaloa”, argumentaron.

Por ello, sugirieron crear una comisión especial para dar seguimiento al caso y cuya duración sería desde el momento en que se apruebe su conformación y hasta el término de la LXV Legislatura.

“El presente punto de acuerdo se considera de urgente resolución, debido a que la coyuntura en que se da la determinación de culpabilidad del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, obliga a una investigación pronta y exhaustiva de los hechos que puedan involucrar a su superior jerárquico, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y a todos los servidores públicos que colaboraron en las labores de seguridad pública y procuración de justicia”, señalaron los morenistas.

Síguenos también en Google News

FBPT