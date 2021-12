Por la Eléctrica, 4T va por asambleas informativas

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, apuntó que la reforma eléctrica se discutirá el siguiente año, por lo que en las próximas semanas se dedicarán a realizar asambleas informativas en todo el país.

En un comunicado, Mier Velazco dijo que a principios de noviembre, "en un acto republicano y de respeto a la división de poderes", los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia acordaron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizar asambleas informativas sobre la reforma eléctrica.

Durante estas reuniones, explicó, la gente ha votado a mano alzada, de manera unánime, a favor de que los legisladores impulsen esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados .

Mier Velazco expuso que se llevarán a cabo asambleas regionales durante diciembre, enero y febrero, para dar paso a más de 750 asambleas distritales y municipales en el país.

El coordinador morenista acusó que hace ocho años, durante la madrugada de un 12 de diciembre, los partidos que actualmente son oposición se aprovecharon de la fe católica para "hipotecar el futuro de millones de familias con una reforma energética regresiva".

"Esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como es el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, a comparación de la aprobada en el 2013, no lleva jiribilla, ni truco, ni engaña a México".