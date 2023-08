Morena avizora pleito entre albiazules y priistas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó durante un evento de credencialización de Morena que: “Los panistas ya están dudando de los priistas y viceversa. Ya están ahí con pleito porque piensan que la consulta la puede ganar el (aspirante) del PAN, pero la consulta se la van a robar los priistas y temen que uno le va a robar al otro”.

Así fue que Delgado dijo que el PRI y el PAN se enfrentarán a una fuerte lucha durante la etapa final de su proceso interno para elegir al candidato o candidata presidencial de la oposición, pues afirma que “es lógico que no confíen unos en otros pues saben sus mañas”.

Desde Iztapalapa, Delgado en compañía del dirigente en CDMX, Sebastián Ramírez, afirmó que “la fragilidad de la alianza opositora se explica porque sólo la une el deseo de seguir robando a México y es una fragilidad latente que no da confianza a los ciudadanos en este país, por lo que no les durará mucho la farsa”.

Agregó: “En estos días vamos a ver el pleito entre aquellos que sólo los une el deseo de seguir robando a México. Cuando se hace un pacto por intereses, esas alianzas son muy frágiles y no engañan a nadie. Los priistas y los panistas se unieron sólo porque quieren detener al movimiento de la Transformación, pero no tienen propuesta de país, es lamentable que jueguen con la ciudadanía”.

El dirigente del partido guinda aseguró que a los del frente opositor se les olvidó su historia y que para ellos “es más grande su ambición”.

Delgado hizo un llamado a los militantes de Morena y sobre todo a las corcholatas a que deben seguir la unidad para evitar que la oposición los pueda dividir.

“Quiero que nos unamos, ante todo; que no haya ni nadie que nos pueda dividir; que sigamos apoyando a este gran proyecto, porque cuando Morena se une no tiene imposibles: lo puede lograr todo. Hace cinco años no gobernábamos un solo estado. Hoy tenemos 23”.