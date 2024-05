A Morena se va toda 'la basura' de los partidos políticos, afirma Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, aseguró que a Morena se va toda “la basura” de los partidos políticos, tras comenzar el cierre de su campaña electoral en Los Reyes La Paz, Estado de México.

“Yo entiendo a los de Morena que son de a de veras, porque allá se están llevando lo peor del PRI y PAN, están recogiendo la basura de los partidos, pues acá están los verdaderos priistas”, destacó.

Durante su mensaje ante militancia y simpatizantes, dijo que en la oposición lo que se valora es la congruencia, por ello, “ya sacaron el cobre” las personas que decidieron dejar al PRI y PASN, para refugiarse en Morena.

Refirió al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, de quien afirmó que se fue para que no lo metan a la cárcel, ya que en su administración hubo corrupción; sin embargo, adelantó que en su momento rendirá cuentas.

“Lo que más valoran es la congruencia y aquellos ya sacaron el cobre, pero no se crean que Eruviel se fue feliz, se fue por corrupto para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el estado, pero llegará el momento de rendir cuentas”, indicó.

Lo que más valoran es la congruencia y aquellos ya sacaron el cobre, pero no se crean que Eruviel se fue feliz, se fue por corrupto para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el estado, pero llegará el momento de rendir cuentas

Gálvez Ruíz aseguró que los tres partidos que conforman la alianza (PAN, PRI y PRD) se unieron para defender la democracia y la libertad, y reiteró “que antes que partido, tenemos patria”.

Por otra parte, reprochó los resultados del Gobierno federal durante la actual administración, pues afirmó que en sectores como salud o seguridad, no ha habido avances, sino retrocesos, ya que la política ha abandonado a la gente.

Ya basta de tantas mentiras; dicen que México está mejor que nunca, pero no es cierto porque no hay medicamentos, no hay atención médica, la inseguridad está peor que nunca. Por eso no vamos a permitir que quieran cambiar la Constitución a su antojo y vamos a luchar para que México siga siendo un país independiente