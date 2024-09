Morena buscará juicio político contra jueces que intentaron frenar reforma judicial

Un juicio político, una denuncia y una queja son la tres acciones que Morena en la Cámara de Diputados buscará emprender en contra de los jueces que concedieron suspensiones para frenar la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial.

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, compartió que el diputado Sergio Gutiérrez Luna lo propuso ante los integrantes y aunque no fue un acuerdo que se votó, ya se analiza.

“Eso no se acordó, yo pedí que se retirara para analizarlo con mayor profundidad, las tres acciones, pero está en el aire en el grupo mayoritario. Aunque no se acordó, evidentemente al no acordarse, tampoco se votó esta acción”, dijo.

#VIDEO | El coordinador de Morena, Ricardo Monreal @RicardoMonrealA, adelantó que el martes próximo se iniciará la discusión sobre la reforma al Poder Judicial en el Congreso



Discusión de reforma Judicial iniciará el martes

Ricardo Monreal, anunció también que el próximo 3 de septiembre iniciará la discusión de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila detalló que el próximo martes se votará en lo general y al día siguiente en lo particular.

, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que el debate sobre la reforma al Poder Judicial arrancará el próximo martes



