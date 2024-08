Morena 'podría crecer mucho más en esta Legislatura': Ricardo Monreal

Aunque Morena en la Cámara de Diputados ya recibió 15 legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y asegura en sus filas una mayoría absoluta para quedarse con el control político del recinto, aspira a engrosar su bancada.

“Creo que Morena pudiera crecer mucho más en esta Legislatura en su número, no quedarse en sus 257, pero nosotros no queremos quitarle o invitar a otros legisladores de sus bancadas; más bien, acudimos a acuerdos y hay, me parece, inteligencia en los mismos”, declaró el coordinador guinda, Ricardo Monreal.

De acuerdo con la información remitida por el INE a la Cámara baja y una vez aplicado el principio de afiliación efectiva -que es el número de diputados reales de cada bancada independientemente del partido por el que fueron postulados- Morena pasará de 236 a 257 integrantes, es decir, más de la mitad de las 500 diputaciones.

Esto se debe al acuerdo de coalición que hicieron junto al PVEM y el PT en donde morenistas fueron candidateados por los partidos aliados. De esta forma, 17 que fueron presentados por el Verde Ecologista y cuatro por el PT fueron “reacomodados” en el grupo parlamentario guinda.

Así, el PVEM pasó de 77 a 60; el PT de 51 a 47; mientras que el PRI creció de 35 a 36 y el PAN de 72 a 71, debido al mismo motivo, en el que el acuerdo de coalición llevó a un diputado priista a ser postulado por el PAN, pero ahora volverá al tricolor, según la distribución cantada por la Secretaría General en la Sesión Constitutiva de este jueves en San Lázaro.

Esto no modifica la fuerza de cada bloque, pues la 4T se mantiene con 364 legisladores en total y la oposición con 136.

Antes de conocerse esto, el PVEM anunció que cedería a Morena 15 diputados para que alcanzara la comida absoluta. El coordinador de la bancada, Carlos Alberto Puente refirió que el motivo fue asegurar el control de Morena por medio de la Junta de Coordinación Política, que los guindas presidirán los próximos tres años.

“Con este número, lo decimos abiertamente, nos permite tener el control de la Junta de Coordinación Política por tres años, que como coalición pues eso vale mucho, se vale, es una estrategia legislativa, parlamentaria…No hay etiquetas de quien es de uno y quien es de otro, conformamos una gran coalición”, dijo en conferencia.

Al respecto, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, negó que vayan a recurrir a “robar” a diputados de otros partidos porque no es su “conducta”.

Dijo que será hasta la primera sesión a celebrarse este domingo cuando se establezca el número definitivo de integrantes que tendrá cada bancada. Mientras tanto, aclaró que la cifra de 257 que se cantó en la sesión constitutiva para Morena aún no contempla a todos los 15 legisladores que le cedió el PVEM.

Aseguró que la negociación con el Verde Ecologista fue producto de “diálogo y generosidad”, en donde la única moneda a cambio aseguró, fue impulsar la agenda verde de sus aliados “frente a lo que en el mundo está pasando con el planeta Tierra, nosotros coincidimos con políticas que recuperen el daño ambiental”.

