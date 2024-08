Morena asegura que no 'apresurará' reforma judicial; "no queremos ahorrarnos etapas procesales" 

Aunque Morena en la Cámara de Diputados recibió la indicación de no apresurarse en la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial, asegura que ésta quedará aprobada en la primera semana de septiembre, pero con estricto apego a lo que marca la ley.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, explicó que para el primero de septiembre se contemplan dos sesiones, donde la primera sería la de instalación del Congreso general; una segunda sería la ordinaria para iniciar el trámite de la iniciativa con la declaratoria de publicidad.

“Lo que no queremos es ahorrar o evadir o allanar un proceso que no está en la ley, no queremos ahorrarnos etapas procesales o votarlas por mayoría y dispensarlas, sino al contrario, queremos que haya discusión. No quiere decir que aunque tengamos la segunda sesión el primero de septiembre en esa se agotará la discusión y la votación”, declaró en entrevista con medios.

Detalló que la discusión de esta reforma requerirá dos días de discusión y votación.

“Puede ser el 2, el 3, el 4 o el 5, pero lo que les quiero decir es que intenté aclararlo, es que no vamos a abreviar ningún proceso que esté en la ley, en el reglamento- (¿Pero será en la primera semana?) Es la primera reforma que habremos de discutir, de liberar y aprobar, sí en la primera semana”, dijo.

Y sobre la ruta de discusión de la Reforma Judicial Ricardo Monreal señala:



“No queremos ahorrarnos etapas procesales… Puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5” pic.twitter.com/UEzQWKmLug — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) August 28, 2024

Desconoció si habrá más modificaciones, pues por ahora se piensa conformar un grupo de trabajo para estudiar el dictamen que ya está en la Mesa Directiva.

Para el mismo mes, perfilan llevar a votación la reforma con la que la Guardia Nacional queda bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la relativa al reconocimiento de los pueblos originarios.

Dijo que aún no hay fecha para discutir la reforma con la que se extinguen siete órganos autónomos y que la única en ser desechada por no haber alcanzado a ser dictaminada es la reforma electoral, que deberá ser reformulada más adelante.

Aseguró que el reparto de las comisiones será equitativo, según el peso de cada bancada.

“No habrá de nuestra parte ninguna apropiación indebida de los órganos de gobierno, comisiones o secretarías”.

LMCT