Aseguran lugar para círculo del gobierno

Morena cierra listas: da pluris a cúpula; en Senado no repite 90% Emite listado definitivo de postulaciones para el Congreso; amarran lugar excorcholatas Ebrard, Adán Augusto y Noroña; también Citlalli y Esquer, el particular del Presidente; Monreal, a Diputados; excluye de posibilidad de reelección a mayoría de senadores; desata inconformidad y advertencias de que menguará promoción del voto; acusa senador que tómbola justifica discrecionalidad; de 274 diputados de la 4T, sólo 84 fueron incluidos en alguno de los dos listados para el Congreso; 69% no fue considerado; algunos de los colados, con baja productividad