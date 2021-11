Morena “destruyó” presupuesto del INE; es incongruente que pida revocación: PAN

El PAN en el Senado reprochó que la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación demande la realización de la revocación de mandato cuando se dedicó a “destruir” el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, aseveró que los diputados federales de Morena y sus aliados sólo aceptaron modificar el presupuesto, pero para afectar a instancias que requieren autonomía, incluyendo el órgano electoral y hasta el Poder Judicial.

“En la 4T quieren una revocación de mandato, pero no le dan herramientas al árbitro. No le dan recursos suficientes al INE para que cumpla con su función. Así de incongruentes son en este gobierno.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación debió de haberse perfeccionado, no hicieron nada, no le tocaron nada, salvo para destruirlo más, para destruir el presupuesto del Poder Judicial y para destruir el presupuesto del INE”, expresó.

En la edición de este martes, La Razón destacó una entrevista con el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, quien señaló que no están obligados a realizar lo imposible, es decir, a organizar la revocación de mandato sin recursos, como se estableció en el presupuesto.

Al respecto, la senadora panista estimó que, lamentablemente, los legisladores de la mayoría legislativa hicieron un “show” de la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto, que se confirmó con la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que sostuvo con ellos esta mañana.

“Hoy en ese show de la mañana es que a los diputados se les haya dicho ‘sus diputados’, ‘los diputados del Presidente’, y ellos hayan aplaudido, es una vergüenza, no hay contrapesos, hay una subordinación.

“Los diputados no son diputados del Presidente, no son diputados de López Obrador, no son diputados del Poder Ejecutivo, los diputados son servidores públicos para el pueblo de México, parece que se les ha olvidado”, enfatizó.