Morena gobierna 22 estados por apoyo del gobierno y del crimen organizado: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que Morena puede gobernar 22 estados del país, debido al poder del Estado del que ha hecho uso todo el tiempo, así como de sus pactos con el crimen organizado.

Con todo el poder del Estado que han hecho uso en todo este tiempo, de la manera en que impúdicamente violan la Constitución para lograr sus propósitos a como dé lugar. Ellos en alianza con el crimen organizado es como han ganado varios estados, tampoco habla de una fortaleza o hegemonía política que tengan sino es por diversas razones llegar a las victorias Jesús Zambrano

El perredista señaló que eso no les da ventaja de tener el 2024 ganado, pues aun falta muchas cosas por hacer que les restará simpatías; además, recordó que el PRI gobernada cerca de 30 estados y perdió la Presidencia de la República. “En 2018 cuando López Obrador gana la presidencia no gobernaba nada, ahora en 2024 no necesariamente van a ganar, pues ya veremos como van las cosas en sus últimos años de gobierno”, dijo.

Zambrano Grijalva sostuvo que sí fue un error no haberse coaligado en Oaxaca y Quintana Roo ya que eso le sumó fuerza a Morena para llevarse las entidades, por ello se debe hacer una reflexión de lo que estuvo mal para corregirse. En este contexto, señaló que los audios que se presentaron hace semanas en contra de Alejandro Moreno líder del PRI, sí repercutieron en el ánimo de los votantes.

Impactó en el ánimo de algunos sectores del electorado, y fue uno de los propósitos de exhibir las grabaciones. Desde luego se desnudó como habían sido manipulados los audios, pero incidió y le dio instrumentos a Morena para aumentar la votación, aunque no desarticuló la coalición Zambrano

Por otra parte, mencionó que es necesario revisar los resultados que obtuvo la alianza para sacar enseñanzas y ponerlo a disposición de los demás estados, así como de los errores que tuvieron en los estados que no obtuvieron buenos resultados.

Sobre la posible pérdida de registro en algunas entidades dijo que el mismo no se pierda ya que es nacional y lo que han yen los estados es la pérdida de prerrogativas locales, y también el derecho de acceder en los Congresos locales cuando están en juego las diputaciones. “En el caso del PRD en estas elecciones quedamos por encima en Durango, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo, pero nos caímos en Durango y en Tamaulipas no lo teníamos”, explicó.

Lo que se debe hacer ahora es dividir el presupuesto del PRD nacional para apoyar a las entidades que no tienen dinero, “nos tenemos que ahorcar el cinturón”, aseveró.

