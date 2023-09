Proceso electoral 2024

Arranca en morena lluvia de registros; puebla donde más En la primera jornada se anotan 32 para las ocho gubernaturas en juego en 2024; poblanos, el mayor número, 7; suspirantes no están obligados a dejar sus cargos; entre los que ya se aseguraron, Nahle, Sheffield, May, Armenta, Mier, Antares, Sasil de León, Claudia Tello, Ladrón de Guevara...; hoy vence plazo para registros; en la CDMX se registran García Harfuch y Brugada; ambos afirman que van por la unidad; Noroña no va; critican Lazcano y Matos Moctezuma “disparate” y cinismo de Gatell al apuntarse