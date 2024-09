Morena consigue mayoría en congresos para declarar validez

Morena y aliados consiguieron rebasar la aprobación mínima en Congresos estatales que exige la Constitución para que la reforma al Poder Judicial alcance su declaración de constitucionalidad y así pueda entrar en vigor.

En el transcurso de la madrugada de ayer, las legislaturas de Guerrero y Zacatecas se convirtieron en los últimos dos congresos que se requerían para concretar el proyecto.

El artículo 135 de la Constitución Mexicana indica que una vez que las Cámaras del Congreso de la Unión —Diputados y Senado— aprobaron una modificación a la Carta Magna debe pasar a los 32 congresos locales para también ser votada.

En el transcurso del día, se sumaron otros estados hasta llegar a 21. Se trató de las legislaturas de la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Tamaulipas, hasta el cierre de esta edición.

Legisladores oposición en el Congreso de la CDMX vistieron playeras con leyendas en contra de la reforma, ayer. Fotos: Eunice Cruz y Omar Avalos |La Razón

El Congreso de la capital aprobó con 46 votos a favor y 20 en contra la reforma al Poder Judicial, en un debate que también se cruzó con protestas por parte de trabajadores y demás inconformes que rechazan el proyecto.

El diputado capitalino del PAN, Ricardo Rubio, comentó desde el pleno que la ciudadanía tendrá que elegir 352 cargos entre más de dos mil candidatos, lo cual no consideró apto, pues señaló que el objetivo es democratizar la justicia y hacerla llegar a todos sin fronteras económicas, como sucede actualmente.

“Ustedes desde ahora demuestran su repudio a la legalidad, amenazando a cualquiera con juicio político. Era fácil, sino buscaban frenos tenía actuar con apego a ley, no burlarla. Su reforma es revanchismo y control, no democratización. Espero con esto a ilusos haberles esclarecido, y a los farsantes evidenciado”, dijo Ricardo Rubio a los legisladores de Morena y aliados.

En la sesión ordinaria que tuvo una duración de más de cuatro horas, los legisladores de Morena y PT acudieron con pancartas con las leyendas “ ¡Todo el poder al pueblo! Sí a la Reforma Judicial”,

“El pueblo manda, la reforma va”, mientras que la oposición se manifestó con playeras y carteles que decían, “Sin justicia no hay futuro”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, justificó que el partido respalda la propuesta porque con ello se cumple con el deseo expresado por la ciudadanía, además, se da cumplimiento al artículo 135 de la Carta Magna.

Está muy blindada, desde su procedimiento en las dos cámaras, sus procesos en las legislaturas. La reforma constitucional en su artículo 135 establece mecanismos completos para el poder reformador… no admite recurso alguno

Ricardo Monreal

Coordinador de los diputados de Morena

Hasta ahora los únicos congresos que ya frenaron la enmienda fueron Querétaro, desde el miércoles, y Chihuahua este jueves.

En este último, se acordó retirar del orden del día la minuta relativa a la reforma judicial, luego de que así lo solicitara el diputado panista Alfredo Chávez, quien argumentó que la reforma primero debía pasar por comisiones. No obstante, también argumentó que no se podía seguir adelante con su desahogo a causa de los amparos que se presentaron y que obligaban a suspender la discusión en tanto no se resuelvan de fondo los conflictos. De esta forma, aún se mantiene pendiente el avance de la reforma en los congresos de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí.

Hoy el Legislativo buscará decretar constitucionalidad

Este viernes, el Congreso de la Unión buscará emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, ahora que consiguió que 21 de los 32 congresos estatales también la avalaran.

Luego de que manifestantes retiraron el plantón con el que impedían el acceso a la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ingresó a las instalaciones y aseguró que el proyecto de reforma está totalmente blindado para no ser tirado.

Por la tarde, la Jucopo sesionó y tras ello citó a sesión ordinaria para este 13 de septiembre a las 18:30 horas, y se prevé que se así como se emita la declaratoria que representa el penúltimo paso para que la reforma entre en vigor, pues luego de esto pasará a manos del Ejecutivo Federal para que emita el decreto y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

En favor del proyecto judicial, petistas y morenistas expresaron su apoyo con carteles en sus curules. Foto: Eunice Cruz, Omar Avalos - La Razón de México

Monreal Ávila afirmó que el plan es que el procedimiento concluya hoy, no sólo en San Lázaro, sino también ante el Senado y con ello la reforma entre en vigor el 15 de septiembre.

Negó que haya temor alguno por las acciones anunciadas por parte de inconformes, como recurrir ante instancias internacionales o combatir por la vía jurídica.

“Está muy blindada, desde su procedimiento en las dos cámaras, sus procesos en las legislaturas. La reforma constitucional en su artículo 135 establece mecanismos completos para el poder reformador… no admite recurso alguno, cuando son reformas a la Constitución no procede acción de inconstitucionalidad ni controversias, no procede el amparo; es decir, la reforma está blindada y no hay forma de que una impugnación pueda ponerla en riesgo”, sostuvo.

Sobre los trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la reforma, dijo que están en su derecho de manifestarse porque “los resultados son los que cuentan” y ahora fue la misma ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien ordenó retirar el bloqueo.

Las otras dos reformas, para garantizar derechos de pueblos indígenas y que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, que el bloque de la Cuarta Transformación quiere aprobar antes de que acabe el mes, serán discutidas el miércoles y jueves de la próxima semana.