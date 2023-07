Morena y oposición se enfrentan en Congreso por López-Gatell; lo llaman "Doctor muerte"

Ante el desabasto de medicamentos y la actual política farmacéutica nacional, así como los 700 mil decesos que se registraron durante la pandemia de COVID-19, la oposición y la mayoría del oficialismo en la Comisión Permanente se enfrascaron en un debate por la gestión de Hugo López-Gatell como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la sesión de este martes, durante la discusión de un dictamen para exhortar al Consejo de Salubridad General a informar al Congreso de la Unión sobre los objetivos y avances en la creación de la Política Nacional Farmacéutica, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aprovechó para enfilar sus baterías en contra de quien etiquetó como el “Doctor muerte”.

La panista aseguró que en los hospitales públicos del país no hay medicamentos oncológicos ni quimioterapias “ no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos ”, y afirmó que México es el país de América Latina que menos recursos invierte a su sistema de salud.

“Es por culpa del doctor Gatell que hoy hay un desabasto de medicinas y cuando le reclaman al subsecretario demuestra lo insensible e inhumano que es, (…) porque inhumanamente deciden matar a los mexicanos, en lugar de dar medicinas, salud y vida. ¿Saben por qué?, porque su ambición de poder y de dinero es tan grande, que no se ponen en los zapatos del pueblo de México, (…) para pensar en ese acarreo brutal de dinero para publicitar a sus corcholatas, que por cierto no más no suben. Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este gobierno de López Obrador”, manifestó.

Ante estos señalamientos, los legisladores del oficialismo cerraron filas con López-Gatell, como lo expresó el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, quien defendió la política sanitaria de este gobierno.

Cuando pensamos en un DOCTOR, pensamos en VIDA.



Cuando pensamos en Gatell, sabemos que hay MUERTE.



Que quede claro que por culpa de López Gatell y López Obrador, murieron 1 millón de mexicanos por COVID.



Así el debate en el Senado: pic.twitter.com/42Z8LdVVZa — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 25, 2023

“ Miren, el sistema de salud nos lo dejaron destrozado totalmente , 300 hospitales en cascarón, el equipo que compraron para esos hospitales se fue a hospitales privados (…). Y Kenia viene a decir aquí que López-Gatell es el responsable de la estrategia para el tema del combate al asunto de la pandemia de COVID-19, lo señala el doctor muerte’, no el ‘doctor muerte’ es Calderón porque se instruyó que fueran a matar, ese sí declaró la guerra contra el narcotráfico y tenía su cómplice que era Genaro García Luna”, dijo.

También, el diputado de Morena, Alejandro Robles, enfiló sus ataques contra Santiago Creel, al que acusó de usar su cargo como presidente de la Cámara de Diputados para hacer proselitismo en sus aspiraciones por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

“Vean la dignidad y la diferencia, todos los aspirantes y postulantes de la Cuarta Transformación están con el pueblo y han dejado sus cargos, en cambio aquí ustedes pese a las lavadoras que tienen como promesas, siguen en la ubre del presupuesto, tratando de hacer campaña para su bloque conservador”, aseveró.

En respuesta, Santiago Creel le reviró al diputado morenista y le lanzó la siguiente advertencia: “Diputado Robles no pierda su tiempo haciendo denuncias. Le cuesta al Estado mexicano, (…) yo le pido que mejor se concentre en sus funciones como diputado y hágalo bien por el bien de su partido y de su pensamiento político, no venga a decir sandeces. (…) Pero, lo voy a denunciar por daño moral”.

Kenia López Rabadán le indicó al diputado del PT, Reginaldo Sandoval, que “se ve que usted no entiende y sé que no es culpa de usted, es culpa del sistema educativo”, cuando le mostró las cifras oficiales sobre exceso de defunciones de 650 mil por COVID-19.

Francisco Javier Borrego, diputado de Morena, reprochó a la oposición que usen el OVID-19 para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirles aquí a todos los que han hablado del tema del COVID y que le echan la culpa a mi presidente, ojalá que mañana no se caiga el Senado, porque el presidente va a tener la culpa”, reclamó.

La diputada morenista, Celina Tanori, aseveró que López-Gatell ha promovido el antídoto contra el neoliberalismo inhumano y la corrupción en el sector salud.

“Ha sido uno de los pilares en la recuperación del sector salud. Es un extraordinario mexicano, brillante, honesto y sensible, que ha puesto su conocimiento y su trabajo al servicio del pueblo de México”, señaló.

Al final, Morena reventó la sesión para no discutir un dictamen sentido negativo que exhortaba al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública a informar de las razones de la cancelación de treinta y cinco Normas Oficiales Mexicanas, que le generarían más críticas a López-Gatell.

FBPT