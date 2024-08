Inicia credencialización de nuevos diputados

Morena promete no aplanar a la oposición, pero advierte que usará lo que el “pueblo dio en las urnas” Los nuevos morenistas en la Cámara de Diputados aseguraron que no “aplanarán” a la oposición y que habrá diálogo abierto; no sin antes advertir que harán uso de lo que “el pueblo dio en las urnas”: