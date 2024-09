Este domingo 22 de septiembre, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevará a cabo su VII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde se renovarán los principales cargos de su dirigencia.

Este proceso es clave para definir los perfiles que guiarán al partido guinda en los próximos años, y entre los nombres más destacados para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional se encuentra el de Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria de Gobernación.

La jornada iniciará a las 8:00 horas, y no solo se elegirá la nueva dirigencia nacional, sino también la Secretaría General y otras carteras del Comité Ejecutivo Nacional, que tendrán vigencia del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2027.

Luisa María Alcalde, titular se la Secretaria de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

Luisa Alcalde e hijo de AMLO, los favoritos

Luisa María Alcalde se perfila como la principal candidata para liderar Morena, quien permanecerá como secretaria de Gobernación hasta el 1 de octubre, cuando asumiría la dirigencia nacional del guinda si es elegida.

Otro nombre que se perfila entre los ganadores es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien podría ser nombrado secretario general del partido.

En días pasados el propio López Obrador confirmó que su hijo participará activamente en el partido guinda, aunque no en el Gobierno Federal, porque "quiere ayudar a consolidar Morena.

“No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena (…) Sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso”, dijo el primer mandatario durante su conferencia matutina del pasado 9 de septiembre.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO. Foto: Cuartoscuro

Actual dirigencia se marcha a gabinete de Sheinbaum

Por su parte, Mario Delgado, actual dirigente de Morena, y Citlalli Hernández, secretaria general, dejarán sus puestos para unirse al gabinete de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumirá la titularidad del Ejecutivo Federal el próximo martes 1 de octubre.

Delgado Carrillo quedará al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que Citlalli Hernández encabezará la nueva Secretaría de las Mujeres.

Este domingo, se espera la presencia en el evento de Claudia Sheinbaum, donde podría dar un mensaje a la militancia morenista antes de asumir su cargo como Presidenta de México.

cehr