Reparten Morena entre “corcholatas” y fuerzas regionales

Para conservar la “unidad” en Morena, el partido repartió las 32 dirigencias locales entre los grupos políticos de las “corcholatas”, de la dirigencia nacional, de los gobernadores, de aspirantes a gobernadores y hasta de exmilitantes de otras fuerzas políticas.

Una vez concluido el proceso interno para renovar todos los liderazgos locales, que estarán en el cargo durante tres años, y de cara al próximo Congreso Nacional, tiene en operación al frente del partido en los estados a quienes “organizarán al pueblo para la Cuarta Transformación”.

Según Mario Delgado, dirigente nacional del partido, los 32 dirigentes que eligieron tienen un “origen democrático y legítimo”, por lo que no tienen una representación específica de algún aspirante presidencial o de algún gobernador.

Sin embargo, refirió que, como parte de su tarea de dirigentes del partido, tienen la responsabilidad de organizar a las bases y también de acompañar a los gobernantes estatales y al Presidente.

Los dirigentes estatales afines a las “corcholatas” quedaron en la Ciudad de México y en Tabasco, con Sebastián Ramírez y Tey Mollinedo, quienes son operadores de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, respectivamente.

En Morena no tenemos ninguna confusión, de que nosotros debemos ser autónomos, independientes, de no tener nada que ver con el gobierno, no. Al contrario, ¿Cuál es el papel del partido? Impulsar los resultados del gobierno, impulsar la transformación, porque la gente lo decidió