Morena se reunirá con oposición para definir agenda en Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier informó que este jueves se reunirá con los coordinadores del PAN, PRI y PRD para definir una agenda legislativa y reiteró que la prioridad no es la ocupación de cargos en órganos legislativos.

“No podemos permitir que el inicio de los trabajos legislativos sea en función de denuestos. Nosotros creemos que tiene que ser en función de la agenda legislativa”, manifestó Mier Velazco en conferencia, durante el segundo día de la reunión plenaria de la bancada guinda.

El morenista dijo que el Partido del Trabajo (PT) le refrendó su intención de analizar la conformación de un grupo parlamentario con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“No me sorprende la opinión de nuestros compañeros, yo no veo por qué tienen que ponerse nerviosos. Nosotros le hemos apostado al diálogo, a la comunicación”, respondió sobre los comentarios de los coordinadores de la alianza Va por México.

En tanto, Mier Velazco dijo que este viernes se votará el reglamento para integrar las comisiones en San Lázaro. Aseguró que serán distribuidas de manera equitativa.

No me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana porque no es una buena manera de empezar y me genera, al interior del grupo parlamentario, al interior de la coalición una inquietud de que se pueda pensar que nuestra coalición es el payaso de las cachetadas