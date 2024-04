Morena se está robando el dinero de las pensiones, afirma Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que Morena se está robando el dinero de las personas de más de 70 años, luego de que se avaló la Ley de Pensiones en la Cámara de Diputados.

“Morena se está robando el dinero de las personas de más de 70 años. Ese dinero tiene nombre y apellido. Es posible que sean migrantes, es posible que sean personas que no saben que tienen ese dinero, es posible que pues esas personas hayan fallecido, pero con sus familias tendrían que tener acceso a ese dinero”, dijo.

En entrevista desde Tapachula, Chiapas señaló que en su campaña no se ha reforzado la seguridad mientras vista al estado, luego de que este lunes un retén increpó a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum; además, aclaró que no sabe si cuando suba a la sierra tenga más seguridad.

“Pues yo no he notado ningún reforzamiento, no sé si cuando subamos a la Sierra vaya a pasar algo distinto, pero aquí en Tapachula no”, agregó.

Gálvez Ruiz dijo que no teme por su seguridad, ya que conoce muy bien el estado, pues recordó la presencia del huracán “Stan” y los daños que causó.

“Yo me siento como pez en el agua en Chiapas, porque esta región la conozco. Trabajé muchísimo aquí en el Soconusco, no solo como funcionaria federal, cuando cayó el "Stan" reconstruimos toda esta región”, aseveró.

