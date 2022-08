Morena se salta a Alito y convoca a Comisión

Tras la insistencia de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sea removido como presidente de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, debido a los múltiples señalamientos e investigaciones judiciales en su contra, las y los legisladores de Morena y sus aliados convocaron por su cuenta a una sesión de este órgano.

En la Gaceta de la Cámara de Diputados se leyó desde ayer la convocatoria, para que los integrantes asistan a la reunión semipresencial, que se llevará a cabo a las 17:00 horas de hoy.

En la orden del día fueron enlistados diversos asuntos, como la aprobación de dictámenes pendientes que ha acumulado la comisión, de los que la mayoría consiste en la declaración de días conmemorativos.

Durante la reunión, también se realizará la presentación del nuevo secretario técnico de Morena, luego de que la semana pasada el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio de baja del cargo al morenista Vicente Alberto Onofre Vázquez.

En la sesión pasada de esta comisión, el diputado fue el único del bloque mayoritario en asistir a una reunión convocada por Moreno Cárdenas, luego de varias semanas en que la bancada guinda había decidido ausentarse por su inconformidad respecto a la permanencia del priista.

El llamamiento fue firmado por Manuel Vázquez Arellano, César Agustín Hernández Pérez, Julieta Andrea Ramírez Padilla, Martha Alicia Arreola Martínez, Karla María Rabelo Estrada y Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena; Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del PVEM, y Gerardo Fernández Noroña, del PT.

Ante el anuncio, Moreno Cárdenas acusó a los morenistas de haber actuado de manera “absolutamente irregular”. Recordó que, durante cuatro ocasiones en los últimos dos meses, en los que él ha convocado a sesionar, la bancada guinda se ha ausentado.

“No entendemos la forma tan desaseada e irresponsable del actuar de los diputados de Morena y sus aliados, pues después de que nos cansamos de convocarlos una y otra vez para trabajar en materia legislativa, ahora, cuando a ellos se les antoja, pretenden hacer un madruguete convocando arbitrariamente, como si no existiera un marco jurídico que respetar, pues el artículo 151, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, es claro al señalar que los secretarios pudieran ‘convocar a reunión en caso que el presidente de la Junta Directiva no lo realice…’, supuesto que obviamente no ha ocurrido”, dijo.

En ese sentido, aseveró a los diputados morenistas que no se puede siquiera pensar en modificar el marco jurídico mexicano “instaurando vicios de origen que dejarían vulnerables las posibles normas aprobadas”.

Y GANA ROUND. El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió una suspensión definitiva al dirigente priista, con la que frena a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para difundir manifestaciones en contra de Moreno Cárdenas.

La medida cautelar fue otorgada por tiempo indefinido, en lo que el juicio de amparo es resuelto de fondo.