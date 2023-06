En Morena todavía “no está cocido el arroz” y puede haber sorpresas, señala Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que rumbo a los comicios de 2024 “no está cocido el arroz” en el partido y puede haber sorpresas, motivo por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador los convocó a que comiencen a trabajar en unidad.

Luego de la reunión que sostuvieron el domingo por la noche con el presidente de la República, destacó la “audacia” del mandatario federal de convocar a los aspirantes presidenciales y a los principales liderazgos del guinda después de las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

“La audacia del presidente, que en menos de 24 horas convoca a sus cuadros más importantes, a los gobernadores, los 23 (con Delfina Gómez), a la dirección nacional y les dice: procuremos la unidad, que haya reglas claras, pero ya iniciemos, que estamos a tiempo, que podamos unirnos.

“ No está cocido el arroz, puede haber sorpresas , que lo del domingo próximo en el Consejo Nacional de Morena va a ser muy determinante y ahora tenemos un gran reto de salir bien del proceso interno, pero no veo indicios de ruptura, no veo presagios de tormenta”, expuso en una entrevista televisiva.

leer más Consejo de Morena sesionará para definir método de selección de candidato para 2024

Una sola encuesta, el método más efectivo para elegir candidato, afirma Monreal

Monreal indicó que la principal propuesta para la elección del candidato presidencial de Morena es que sea una sola encuesta, no elaborada exclusivamente por el partido y que sea dada a conocer después del quinto informe presidencial.

“Lo lógico sería hacia septiembre una sola, finales de agosto, para complementarla el primero de septiembre y cantarla en mediados de septiembre, después del informe presidencial, por los símbolos”, declaró.

Ante las declaraciones de Va por el Estado de México respecto a que no recibirán a ninguna corcholata de Morena, el senador zacatecano aseveró que nadie del guinda buscará tocar las puertas de la oposición.

“No creo que alguien de Morena en su sano juicio esté pensando en tocar las puertas de ese bloque opositor. Frente a los resultados del Estado de México deberían estar preocupados en los resultados del poco avance”, consideró.

Síguenos en Google News.

AM