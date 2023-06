AMLO afirma que reunión con ‘corcholatas’ fue para mantener la unidad; ‘vamos muy bien’, asegura

Reunión de gobernadores de Morena con los precandidatos presidenciales o “corcholatas”, que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue para promover la unidad entre todos los miembros de la llamada Cuarta Transformación, informó durante su conferencia mañanera el propio mandatario.

El presidente dijo que “vamos muy bien” con la búsqueda de unidad dentro del movimiento, motivo por el cual fue la cena.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina [Gómez, ganadora de la gubernatura del Estado de México en los comicios del domingo], Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero ya no puedo hablar más sobre el tema”, señaló López Obrador.

Dijo que en este encuentro estuvieron presentes 21 de los mandatarios emanados de Morena y sus aliados; sólo Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, no asistió por problemas de salud.

“Asistieron todos: las gobernadoras, gobernadores, faltó nada más, por enfermedad, el de San Luis Potosí y estuvieron también dirigentes de Morena; el presidente del consejo, Alfonso Durazo, que también es gobernador de Sonora; el presidente del partido, la secretaría, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum. Fueron 22 más cuatro 26, más dos, 28 y el de la voz, 29”, detalló el presidente.

Por otro lado, el presidente insistió en que no habrá “dedazos” para escoger al candidato de la Cuarta Transformación por la presidencia de la República.

“Yo he hecho el compromiso de que no voy a inclinar la balanza en favor de nadie, en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición; que se vayan allá a donde mandan a los marinos, la casita; al carajo con esas lacras de la política, no voy a dedicar esta mañanera a eso, nada más porque me lo preguntan yo creo que ya contesté”, dijo y cerró el tema.

