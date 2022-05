Morenistas y panistas chocan en el Congreso por elección en Tamaulipas

Con acusaciones de intromisión gubernamental en los procesos electorales y de violencia política de género, legisladores de Morena y sus aliados se enfrentaron contra panistas durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con motivo de los comicios del 5 de junio.

Diputados y senadores de Morena arremetieron en contra del gobierno de Tamaulipas por presuntamente utilizar el aparato de justicia para afectar al guinda en el estado.

El diputado federal del guinda, Leonel Godoy, aseguró que el 5 de junio Morena va a ganar las seis gubernaturas en disputa y acusó que en Aguascalientes sus opositores iniciaron una campaña de odio que actualmente están documentando.

“La desesperación del panismo es tanta que los lleva a actuar conforme a sus raíces: con corrupción, torciendo la ley y fabricando delitos”, aseveró la senadora morenista Guadalupe Covarrubias, de Tamaulipas.

Ante estos señalamientos el PAN respondió que Morena va a perder las elecciones.

“Va a perder porque son corruptos y va a perder porque son ignorantes, pero sobre todo van a perder porque son un narcogobierno, es claro que el Presidente de la República tiene un enojo sistemático con quien estudia, con quien piensa y con quien se quiere superar”, acusó la senadora Kenia López Rabadán.

La vicecoordinadora del blanquiazul en el Senado resaltó que es positivo que los del guinda le tengan miedo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque confirma que van a perder.

Cuando la senadora panista hacía referencia a los supuestos vínculos de los líderes de Morena, incluido Mario Delgado, con los huachicoleros, fue interrumpida en su discurso por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien en ese momento reemplazó a Olga Sánchez Cordero en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Ante este hecho, López Rabadán reclamó que no la iban a callar y acusó violencia política de género por quitar a Sánchez Cordero de su lugar en ese momento del debate, por lo que Gutiérrez Luna incluso ordenó que le quitaran el sonido a la senadora panista, lo que generó un enfrentamiento mayor entre morenistas y opositores.

“No me va a venir a callar un macho, por supuesto que no me va a venir a callar a mí, por supuesto que no, es vergonzoso”, manifestó la panista.

Senadoras de Morena como Verónica Camino Farjat, Margarita Valdez y Mónica Fernández Balboa reclamaron que hubiera feministas de ocasión en la Comisión Permanente, mientras que legisladores del PRI y del PAN defendieron a López Rabadán.

En el debate, el diputado federal del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez, insistió en que el 5 de junio la ciudadanía le va a dar una lección al actual gobierno federal que, dijo, ha sido indolente ante los problemas del país, porque lo único que ha demostrado es que es “un gobierno electorero”.

“Ahí vemos a sus funcionarios federales, a sus gobernadores todos los fines de semana apoyando a sus candidatos como si esa fuera la verdadera prioridad de este país”, criticó.

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario Plural, demandó a la Federación que tome medidas para blindar y proteger la voluntad popular, porque es evidente que la narcoviolencia está presente.

“El narco no se defiende nunca, se le persigue con todo el peso de la ley, conforme al debido proceso, como un acto de justicia frente a la ciudadanía. Y en el contexto electoral, como un acto de defensa de la democracia”, subrayó.

JVR