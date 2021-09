Muere primera magistrada del TEPJF, Alfonsina Navarro Hidalgo

Alfonsina Berta Navarrete Hidalgo, la primera magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y también en ocupar el cargo de Juez de Distrito en México, murió este viernes, informó el órgano en sus redes sociales.

"El TEPJF expresa su más sentido pésame por el triste deceso de la Mgda. en retiro Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la primera mgda. de la Sala Superior, integrante del TEPJF de 1996 a 2006 y la primera jueza de distrito en ascender a una magistratura de circuito", notificó el tribunal en una esquela publicada en sus redes sociales.

El expresidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, expresó su más sentido pésame a familiares y amigos de la magistrada en retiro.

"Lamento profundamente el fallecimiento de la Magistrada en retiro Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, primera mujer que formó parte de la integración del TEPJF de 1996 a 2006, y primera mujer en ocupar el cargo de juez de Distrito en México. Descanse en paz", escribió en Twitter.

En abril de 2019 al participar en las “Tertulias académicas por la mañana” encabezadas por el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata, había señalado que el juez que no es valiente no sirve para juzgar, el cual además tiene que ser imparcial.

"El juzgador tiene que ser valiente y enfrentarse; el juzgador que no es valiente en su actuar no sirve para juzgar. La valentía es algo innato que debe llevar el juzgador dentro de sí y una de esas principales características es ser imparcial, no dejarse amedrentar por ninguna persona para que se resuelva un asunto o se comporte el juzgador en determinado sentido", dijo en ese entonces Navarro Hidalgo.