VIDEO. El día que Ricardo Rocha enfrentó al presidente López Obrador en la mañanera

La muerte de Ricardo Rocha, periodista con larga trayectoria en México, ha conmocionado a propios y extraños. Una de las personalidades de la vida política de nuestro país que lamentó su muerte fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvo algunos desencuentros en su actual administración.

En algún momento, el nombre de Rocha apareció en una lista de comunicadores y periodistas que recibían, presuntamente, dinero del expresidente Enrique Peña Nieto, para hacer buenos comentarios sobre su gobierno, sin embargo, el propio Ricardo fue a la conferencia mañanera de Palacio Nacional no sólo para encarar en este sentido al mandatario, sino también para negar que hubiera una campaña en su contra.

Falleció el periodista Ricardo Rocha a sus 76 años de edad. Aquí un video de cuando enfrentó a López en la mañanera hace algunos ayeres.

QEPD.



QEPD.





'Presidente: nadie está en contra de usted'

Luego de darse a conocer esta lista con los periodistas que supuestamente eran apoyados por el gobierno de Enrique Peña, Ricardo Rocha pidió derecho de réplica para responder ante la inclusión de su nombre en dicho documento y se presentó en la conferencia encabezada por López Obrador en Palacio Nacional.

"Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más: si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan: 'La que usted quiera, señor presidente'. Se lo digo de todo corazón: yo no creo que haya una hampa periodística. A mí jamás nadie me ha hablado para decirme "hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo para ver cómo perjudicamos al Gobierno de López Obrador. O soy muy bruto como reportero, o no me toman en cuenta. En esta famosa lista de 36, hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta concentraciones intelectuales", dijo en su momento Ricardo Rocha.

Agregó: "Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa, con el queridísimo colega que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y creo que eso lo hace hasta más interesante. Creo que hay que dialogar, sumar, no hay que restar ni confrontar. Se lo digo de todo corazón".

Ricardo Rocha, entrevistando a AMLO en 1996.



Siempre fue muy profesional. Siempre.





'De acuerdo con sus metas, no con sus métodos'

Ricardo Rocha indicó en ese momento, enfrente del presidente que él no sabía por qué el gobierno de López Obrador lo trataba de esta manera, cuando él lo apoyó en campaña desde que se postuló como candidato a la jefatura de gobierno de la ahora Ciudad de México.

"Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a Jefe de Gobierno y yo le respondí entonces: '¿Sabe lo que me propusieron usted y su entonces coordinador administrativo de campaña Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción durante meses? De hace años, desde aquella entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos", sentenció.

El presidente lamentó la muerte del periodista Ricardo Rocha, pese a los desencuentros que pudieron llegar a tener en algún momento. Hubo incluso quienes recordaron los momentos en que el conductor entrevistara al entonces líder del PRD, en febrero de 1996.

Descanse en paz, Ricardo Rocha.