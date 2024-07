Muere Silvestre Salazar, reportero poblano de nota roja

El día de ayer se confirmó la muerte de Silvestre Salazar Aguilar, reportero poblano con más de 50 años de experiencia en medios de comunicación, abogado y locutor, quien fuera un referente para la nota roja.

A través de la red social X, colegas del mundo periodístico compartieron la noticia, así como su más sentido pésame para los amigos y familiares.

"Murió Silvestre Salazar Aguilar. Compartimos el micrófono 🎙️ en Buenos Días de Cinco Radio por 15 años, con muchas anécdotas porque tenía un especial sentido del humor. Un abrazo muy fuerte a sus hijas, Lupita, Alejandra, Eva y también a Ruth. Descanse en paz", escribió Luis Gabriel Velázquez.

Murió Silvestre Salazar Aguilar.

Compartimos el micrófono 🎙️ en Buenos Días de Cinco Radio por 15 años, con muchas anécdotas porque tenía un especial sentido del humor.



Un abrazo muy fuerte a sus hijas, Lupita, Alejandra, Eva y también a Ruth.



Descanse en paz pic.twitter.com/59aCgO5Gg8 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 23, 2024

Por su parte el Sergio Salomón, gobernador del estado de Puebla escribió en sus redes sociales "Hoy damos el último adiós a un gran periodista poblano, nuestro querido amigo @SilvestreSalaza"

Hoy damos el último adiós a un gran periodista poblano, nuestro querido amigo @SilvestreSalaza. Mis condolencias a familiares, seres queridos y colegas en este difícil momento. Descanse en paz. pic.twitter.com/QNTZ4sCPxS — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) July 23, 2024

La familia Salazar García invitó a través de las redes sociales del periodístas a las misas que se realizarán en su honor en la iglesia San Judas Tadeo.

¿Quién era Silvestre Salazar?

El trabajo del periodista en esta industria comenzó desde muy joven, por lo que pudo trabajar en diferentes empresas dedicadas a la difusión de información.

Silvestre Salazar inició su carrera en un periódico local en 1973, en un inicio cubría la fuente de sociales, para después dedicarse a los temas policiacos, en los que se quedó por el resto de sus días.

Trabajó junto a Javier López Díaz, a quien solía describir como: “mi maestro que me jaló, que me ayudó y que no fue una persona que apapachó. Exigió y exigió con responsabilidad”.

Debido a su interés por los temas legales estudió la licenciatura en Derecho, lo que le concedio la oportunidad de brindar asesoría legal a sus radioescuchas en el espacio ‘Alerta en la Ciudad’ que tenía en Cinco Radio.

La lamentable muerte del periodísta deja un amplio legado en el periodismo en Puebla, especialmente en los temas relacionados con la seguridad pública y distintas cuestiones jurídicas.

