Mueren más de mil menores por Covid

Por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19, la muerte de menores rebasó los mil registros, de los cuales 53 por ciento son hombres y 47 por ciento son mujeres, de acuerdo con informes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

De abril de 2020 al 14 de agosto de 2022 se registraron 108 mil 516 menores confirmados con la enfermedad, de los que 21 mil 807 tienen entre cero y cinco años; 28 mil 024 entre seis a 11 años y 58 mil 685 de entre 12 a 17 años.

Respecto a las defunciones, el registro es de mil 002, de las que 467 casos fueron niñas y 535, niños.

Al respecto, expertos en infancias aseguran que las autoridades dejaron al olvido a los menores en la pandemia, ya que fueron los últimos en ser vacunados, proceso que aún no termina, además que hay sectores de edad que todavía no inician.

Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, aseguró que hay una cifra negra de menores contagiados por el virus, debido que en los hogares en donde fallecieron mayores, por lo menos un niño se contagió, pero como no fueron prioridad, al señalar que no corrían riesgo, no se les puso atención.

“La obviedad dice que si algún miembro en la casa falleció por Covid-19, es alta la probabilidad de que se contagiaron más integrantes de la familia, entre ellos niños, pero como no fueron prioridad, no se conoce cuántos realmente tuvieron la enfermedad”, destacó.

El experto mencionó que al quedar fuera de la estrategia contra Covid-19, uno de los mayores impactos fue que no se compraron vacunas a tiempo para su inmunización, prueba de ello, fue que comenzó el fallecimiento de los niños, niñas y adolescentes.

Además, dijo que uno de los factores de riesgo de las infancias es que no se le está dando seguimiento a las secuelas que el virus está dejando en los cuerpos de los menores, pues a nivel mundial se está analizando que el Covid-19 deja estragos pulmonares, cardiacos o neurológicos.

“Su historial médico cuando superen 18 años puede tener problemas, pues en caso de algún padecimiento relacionado a estos tres problemas, no se podrá saber, ya que no hay indicios de ello, por lo que la atención puede no ser efectiva”, aseveró.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó ayer un total de seis millones 967 mil 864 casos confirmados de Covid-19, además de 329 mil 012 defunciones. En las últimas 24 horas se registraron 65 muertes y ocho mil 892 nuevos contagios.

Por estado las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Señaló que hay 59 mil 488 casos activos y 757 mil 640 casos sospechosos en el país y que el número de casos confirmados es mayor en mujeres, con un 53.1 por ciento.