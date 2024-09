Mujeres con Bienestar 2024: Esta es la edad en la que se pierde el apoyo para mujeres del Edomex

Como muchos ya lo saben, Mujeres con Bienestar es un programa social del Estado de México, el cual tiene como propósito fundamental contribuir en los ingresos económicos de las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad, lo que quiere decir, que estén en condiciones de pobreza y carencia por el acceso de la seguridad social. Asimismo, para la persona beneficiada, recibirá la remuneración mediante transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

Cabe resaltar, que el programa pretende cubrir los 125 municipios del Estado de México para poder beneficiar a millones de mujeres mayores de 18 años. Además, dicho apoyo tiene la finalidad de apegarse con lo estipulado en los artículos 6 y 12 fracción II de la Ley de Desarrollo Social. Pese a que este busca ayudar sin discriminar a ninguna fémina, es importante recordar que para obtener este plan comunitario, es indispensable cumplir con una serie de requisitos para obtener la cantidad de $2,500 pesos.

A esta edad puedes perder el programa de Mujeres con Bienestar

Aunque se busca que todas las mujeres sean beneficiadas con el programa Mujeres con Bienestar, existe una forma en que se realice la suspensión del apoyo. Por ello, es importante conocer los requisitos, ya que el beneficio es solo para las femeninas de entre 18 y 64 años. Las que tengan 65 ya no serán aptas para este, ya que es lo estipulado por la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean aptas para otro tipo de remuneraciones, puesto que podrán acceder a la Pensión del Bienestar.

Mujeres de 18 a 64 años de edad son aptas para el apoyo. Foto: Pixabay / AndPan614

¿Cuáles son los requisitos para el programa Mujeres con Bienestar?

Por otro lado, si la persona interesada es menor de 74 años y desea saber cómo registrarse para obtener la suma de $2,500 pesos, se debe cumplir con los criterios de selección y presentar copia y original de algunos documentos oficiales, y así poder rectificar la información que se esta brindando para obtener el programa Mujeres con Bienestar.