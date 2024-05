Mujeres, con mayor incidencia a presentar crisis por asma: UNAM

Mujeres tienen mayor prevalencia de presentar crisis asmáticas, según estudios realizados en el Laboratorio de Investigación en Asma, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el investigador Luis M. Montaño Ramírez, quien recordó que 8.5 millones de mexicanos viven con asma.

Durante la niñez, los varones son más propensos a sufrir crisis asmáticas. A partir de los 14 años, la testosterona –cuyos niveles se disparan y se mantienen hasta los 50 años aproximadamente– puede proteger a este sector de la población contra la recurrencia de crisis asmáticas, explicó el especialista.

Es decir, la hormona sexual masculina sirve de protección hasta que cumplen 50 o 55 años, cuando los niveles comienzan a disminuir. “Es por ello que, al no presentar crisis asmáticas en esa etapa de la vida, creen que ya no padecen la enfermedad, pero no es así”.

En el caso de las mujeres, subrayó, a lo largo de su vida tienen mayor prevalencia de presentar crisis asmáticas, en comparación con los varones por las hormonas sexuales, estrógenos y la progesterona. De hecho, existe un tipo de asma en embarazadas asmáticas, de ellas un tercio no presenta esta situación durante la gestación, otro tercio mejora y otras empeoran.

El investigador recordó que es una enfermedad respiratoria crónica que la escala global afecta a 300 millones de personas, 461 mil de ellas han muerto por esa causa. La mayor parte de esas defunciones tiene lugar en países de ingresos bajos y medio bajos, según datos de la Iniciativa Global para el Asma (GINA, por sus siglas en inglés).

El también responsable del Laboratorio de Investigación en Asma de dicha entidad académica, mencionó que la prevalencia de este padecimiento en México es de cinco a 12 por ciento, según la región de que se trate.

En las costas, por ejemplo, su incidencia es mayor debido a la humedad, situación que propicia la proliferación de pólenes, ácaros, cucarachas, que desencadenan crisis asmáticas en quienes la padecen.

Montaño Ramírez señaló que de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estados Unidos encabeza la estadística en el número de muertes anuales por asma, con cuatro mil 145 defunciones; le siguen México, mil 521; Reino Unido, mil 481; Japón, mil 158; y Alemania, mil 46 decesos.

Destacó que existen dos clases de asma: alérgica y no alérgica. En el primero, en el 50 por ciento de los infantes la sintomatología es inducida por alergias a polen y ácaros del polvo que se acumula en alfombras, peluches y camas. Es decir, donde no hay buena higiene estarán estos artrópodos de diminuto tamaño.

También contribuyen a las crisis asmáticas los pelos de animales de compañía como perros y gatos, así como la exposición a cucarachas, cuya proliferación por falta de limpieza deja partículas de sus heces, lo que desencadena una reacción alérgica.

