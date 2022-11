Las mujeres tienen plena libertad para manifestarse, aseguró AMLO

Este viernes se tienen contempladas diversas marchas de contingentes que confluirán en el Zócalo capitalino con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tienen plena libertad para manifestarse porque no se le reprime a nadie, como cuando marcharon los conservadores en su contra.

La declaración provocó la molestia de reporteras que se encontraban en la conferencia de prensa, quienes le pidieron aclarar si equipara a los movimientos feministas con sus opositores o si las consideraba opositaras al régimen federal.

“Respeto mucho a las mujeres y defendemos mucho a las mujeres, porque llevamos años luchando, nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres, nada más que nuestros adversarios, los conservadores que son muy hipócritas ahora quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos”, se justificó el mandatario.

Cuestionado sobre las acciones que lleva a cabo su gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres, el Presidente dijo que todos los días se lleva a cabo la reunión del gabinete de seguridad y “estamos trabajando, haciendo todo para proteger a las mujeres, solo que nuestros adversarios dicen lo opuesto porque tratan de desprestigiar a nuestro gobierno”, insistió.

Cómo lo publicó La Razón, en lo que va del sexenio se han presentado 3 mil 709 feminicidios en el país, sin embargo, el Presidente aseguró que el número de crímenes contra mujeres muestra una clara tendencia a la baja.

“Le puedo decir otra cosa, está difícil que en gobiernos pasados se haya atendido tanto a la mujer como ahora, no, esa cifra al contrario va bajando, las cifras de feminicidio esto lo acabamos de dar a conocer, ya las cosas están así, hemos bajado 20 por ciento y vamos a seguir adelante y sabemos que no es suficiente y vamos a seguir luchando por eso, para que no se violen los derechos de las mujeres y de ningún mexicano y no somos autoritarios ni somos represores, estamos luchando desde hace décadas, no somos Fifi's; sencillamente, un conservador es un autoritario por antonomasia y muy hipócrita, y esos también no tienen principios y no tienen ideales y utilizan cualquier causa justa que pueda perjudicarnos, incluso mintiendo y calumniando porque son también muy inmorales”, manifestó el mandatario.