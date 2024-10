En la casa, el trabajo, el salón de clases... Ahora todas las mujeres son presidentas: Claudia Sheinbaum

Con la llegada de la primera Presidenta, llegaron todas las mujeres a la Presidencia de la República, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo durante el inicio del Apoyo Bimestral para Mujeres de 60 a 64 años en Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México.

“ Es presidenta con ‘A’, no es presidente, es presidenta , ¿por qué? Porque lo que no se dice, no existe, y no es lo mismo presidente que presidenta. Y eso es para todas las mujeres, porque, así como hay Presidenta en la Presidencia de la República, pues también ahora hay presidentas en el salón de clase, todas las mujeres, todas las mujeres son presidentas en su casa, todas las mujeres son presidentas en la calle, presidentas en el trabajo. Porque por años nos dijeron que éramos menos”, aseguró.

Destacó que las mujeres tienen voz y por ello reiteró que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años —que inicia en 2025, con mujeres de 63 y 64 años— es una forma de retribuir a las mujeres el trabajo que han realizado desde sus trincheras para la construcción de la patria , pero, además, es una vía para continuar eliminando las grandes brechas de desigualdad que se crearon en el pasado, como el machismo.

“Vamos a iniciar en 2025 con las mujeres de 63 y 64 años que ya se están registrado, y poco después lo vamos a ampliar, 60 a 63. Vamos a iniciar de esa manera, pero vamos a cumplir con todas, 60 a 64, y al cumplir 65, su pase automático a la Pensión para el Bienestar de los adultos mayores” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Video: Especial

Recordó que en enero de 2025 también inician otros Programas para el Bienestar: la beca universal para niños y niñas de educación básica —que, en la primera fase, beneficiará a estudiantes de secundaria de todo el país— y Salud Casa por Casa para adultos mayores —cuyo censo arrancó esta semana—, para el cual se contratarán 21 mil profesionales de la salud y se construirán, el próximo año, las nuevas Farmacias para el Bienestar, en las que se hará la distribución de medicamentos de manera gratuita.

“Durante mucho tiempo nos dijeron que la educación no era un derecho, que era un privilegio; que el acceso a la salud no era un derecho, era un privilegio. Por eso, Seguro Popular. ¡Cómo que Seguro Popular! Es un derecho del pueblo de México, no es un seguro. Entonces, vamos a fortalecerlos al mismo tiempo de estos tres Programas de Bienestar, que van a ser una realidad a partir del 2025” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Celebró que, en las votaciones del pasado 2 de junio, el pueblo de México decidió continuar con la Cuarta Transformación, ya que se trata de un proyecto de nación que tiene como prioridad el bienestar de mexicanas y mexicanos, contrario a lo que se cree en otras fuerzas políticas donde son criticados los Programas para el Bienestar.

“Decían que no importaba quién ganara, que iban a seguir los Programas de Bienestar. Puro cuento, porque nada más ganamos y sacaron la casta, ya dijeron los de los otros partidos que en realidad ellos nunca querían apoyar a los Programas del Bienestar, que ellos no creen en eso, que ellos creen que hay que aprender a pescar y no hay que dar el pescado. Pues sí, pero eso genera muchas diferencias, nosotros enseñamos a pescar, pero también damos el pescado”, dijo Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum durante el inicio del Apoyo Bimestral para Mujeres de 60 a 64 años en Nezahualcóyotl. Foto: Especial

Por ello, recordó que en la transformación que vive el país la prioridad máxima siempre será obedecer al mandato popular y, como muestra de ello, está la reforma al Poder Judicial.

“Fíjense lo que quiso el pueblo: quiso que no solamente ganáramos la Presidencia, sino también la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la mayoría de los Congresos locales, y por eso el próximo año vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que con la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años se cumple un compromiso en el que el gobierno de la primera presidenta, uno de los apoyos esté dedicado a las mujeres que han entregado por años lo mejor de sí mismas a la nación.

“Ella, siendo la primer mujer presidenta, nos va a apoyar a las mujeres, y esto es muy importante. Por eso era tan trascendental que una mujer nos gobernara, porque sólo nosotras sabemos el gran esfuerzo que hacemos desde niñas y, ya siendo adultas, como jefas de familia, como madres, como profesionistas, como mujeres trabajadoras. El amor se refleja de muchas maneras, pero desde el gobierno es implementando programas que nos ayuden a las mujeres” , dijo.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez estimó que serán 300 mil mujeres en esta entidad las que serán beneficiadas con este nuevo programa, que es el reflejo de la justicia social que se mantiene con el segundo piso de esta Cuarta Transformación, que para las y los mexiquenses también significa la ampliación de los servicios de salud, el impulso a la vivienda digna, la mejora de caminos y carreteras, así como el Programa Integral de Desarrollo Urbano que beneficiará a cerca de 10 millones de habitantes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, gobernadora del Edomex. Foto: Especial

También acompañaron a la Presidenta de México al inicio del Apoyo Bimestral para Mujeres de 60 a 64 años en Nezahualcóyotl, Estado de México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

Además, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; la presidenta municipal electa de Chalco, Abigail Sánchez Martínez; la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; la presidenta municipal electa de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Coss; la presidenta municipal electa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez y la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María del Socorro Rojas González.

cehr