Mujica a embajador: no lucramos con caravana

El director de la organización Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, negó las acusaciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que los líderes de la caravana migrante se enriquecen a costa de las personas y se encuentran en contubernio con grupos criminales.

“Rechazo rotundamente lo que dice el embajador de Estados Unidos, no tengo nada si dice que me estoy enriqueciendo. Pueblo sin Fronteras ni siquiera está recabando ningún fondo de la caravana; no hay ninguna organización que esté haciendo millones “, precisó en entrevista con La Razón.

El activista aseguró que al no poder detener el éxodo de personas rumbo a la frontera norte, ahora autoridades de ambos países comienzan a echar culpas a las organizaciones que encabezan la caravana.

Irineo Mujica, Director de Pueblo sin Fronteras

“Debería darles vergüenza, porque ustedes (EU) han deshumanizado a las personas; primero averigüe cómo están las personas y si tengo millones, congele mis cuentas y se los regalo”, añadió.

El martes, en conferencia de prensa, el diplomático estadounidense expresó: “los organizadores dicen que están haciendo algo para los derechos huma-nos. En realidad lo que están haciendo es dinero que va a los traficantes y los criminales”.

En tanto, expertos y activistas aseguraron que la caravana migrante que se desplaza por Oaxaca empezó a “desinflarse”, ya que las personas comenzaron a abortar la caminata al no ver resultados y extenderse cada día el trayecto.

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseguró que la caravana “poco a poco” se está debilitando y adelantó que Irineo Mujica, se va a quedar solo, ya que los extranjeros están abandonando su movilización.

“Irineo Mujica y Pueblo sin Fronteras de ninguna manera están buscando el bien de los migrantes, ya que tienen una agenda personal. Su intención era provocar a la Guardia Nacional echando por delante a mujeres y niños para que los golpearan, pero no le ha resultado”, dijo.

Alejandro Solalinde, Sacerdote y activista

El activista aseguró que en la caravana, que se desplaza en estos momentos por Oaxaca, vienen personas contagiadas de coronavirus, que le han solicitado les dé albergue para quedarse, porque se sienten mal.

“Vienen contagiados por Covid-19, porque me han hablado para decirme que los reciba; yo les dije que sí, pero por el momento se encuentran aislados 12 días, pero sí los recibimos”, destacó.

Solalinde insistió que el resultado de sus acciones han ido dejando solo a Mujica, y que los migrantes poco a poco van abandonando el éxodo, ya que son cientos de kilómetros y no existen las condiciones de seguir a pie, aparte que cambió la trayectoria para llegar al norte de México.

“La tiene muy difícil y va a quedar en ridículo cuando quede solo, por eso está haciendo llamados para que más personas se sumen a la caravana porque se le están yendo muchos”, explicó.

El dato: El Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec habilitó el auditorio municipal para recibir, por razones humanitarias, a la caravana.

José María Ramo, Investigador

SE BAJAN

Apenas este martes, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que un grupo de 300 migrantes se entregó a las autoridades en Tapanatepec, Oaxaca, para comenzar su proceso de regularización, toda vez que se encuentran cansados y ya no desean seguir caminando.

Además, informó ayer que hasta el momento, se han beneficiado a 800 personas extranjeras con la Tarjeta de Visitantes por Razones Humanitarias, por lo que reiteró el llamado a los migrantes que salieron de la ciudad de Tapachula, Chiapas, a hacer lo mismo.

José María Ramo, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo que las personas en el éxodo ya avanzaron muchos kilómetros y al no ver resultados, comenzaron a salir y a aceptar las condiciones del INM de aceptar las tarjetas humanitarias que les ofrece en diversos estados del país.

“Ninguna caravana migrante llega caminando a la frontera norte del país, pero Irineo se está arriesgando mucho al exponer a niños y mujeres a las caminatas cada vez más largas. Yo creo que está haciendo llamados a más caravanas porque ve que se salen de su movilización, por eso en Veracruz quiere tomar fuerzas para seguir su camino”, explicó.

El experto mencionó que el éxodo va camino al fracaso, ya que son miles de kilómetros a Sonora, aparte de que tienen que llegar a pedir asilo, y volver a quedarse en un estado a esperar, como lo hicieron en Chiapas.

“Desgraciadamente la gente se está poniendo en mucho riesgo y no se dan cuenta; estas caravanas buscan visibilizar las condiciones de las personas, pero también las están exponiendo. Irineo se arriesga mucho y no es una opción seguir caminando, aparte, (el martes) se le fueron 300 personas y se piensa que sean más en los siguientes días”, agregó.

La caravana salió la mañana de ayer de la localidad de El Jícaro a Santo Domingo Zanatepec en Oaxaca, con un recorrido de 12 kilómetros, y se espera avancen a Niltepec.