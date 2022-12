Muñoz Ledo arremete contra AMLO y lo compara con Hitler y el Ku Klux Klan

El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de "cobarde" y comparó con figuras políticas internacionales como Adolf Hitler, Julio César y el Ku Klux Klan.

Durante su participación en la mesa "Democracia y populismo" en el marco de la Feria internacional del Libro de Guadalajara, el politólogo cuestionó las acciones que ha emprendido la Cuarta Transformación bajo el mandato de López Obrador.

"Nuestro querido amigo don Andrés dice: La ley me vale (...). Es el lema del Ku Kux Klan, venganza con mano propio, venganza, hago justicia. Es el profundo desprecio por el Estado de derecho"

Además, indicó que Hitler es el ejemplo "más fantástico" de esta filosofía, debido a que esta figura política nace y surge de la revancha alemana.

También comparó al mandatario federal con Julio César, e indicó: "el cesarismo es la gran receta contra la democracia", ya que este busca acumular "todos los poderes en una sola persona (absolutismo)".

"Estoy convencido de que Andrés está transitando de la demagogia a la tiranía, yo creo que no se le va a hacer", señaló tras citar que, para los giregos, la política empieza por la monarquía, después la oligarquía, sigue la democracia, la demagogia y al final la tiranía.

No le gusta ser cobarde, pero no es valiente, entonces él reacciona envalentonado. ¿Cuál es su base?, es el temor de los demás. (...). Nuestro amigo al que me refiero, que conozco bien, tiene terror de todo aquello que no controla